Massime con punte di 27 gradi

Alta pressione in Sicilia con tempo stabile ed assolato. Massime, invece, con punte di 27 gradi ma nel complesso praticamente invariate. Queste le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di venerdì 12 aprile.

Su litorale tirrenico, litorale ionico e sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno da mosso a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature

Rimangono stabili le temperature nell’isola con massime comprese tra i 21 ed i 27 gradi. Previsti 27 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 23 a Catania, 22 ad Enna, 23 a Messina, 21 a Palermo, 24 a Ragusa, 25 a Siracusa, 22 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Si rafforza un campo di alta pressione a matrice subtropicale pertanto sulle nostre regioni la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o soltanto localmente poco nuvoloso. Temperature in ulteriore aumento con valori piuttosto miti, a tratti pure molto caldi. Venti deboli settentrionali, mari generalmente calmi.

Centro e Sardegna. Le nostre regioni sono raggiunte da un campo anticiclonico di origine africana pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà in gran parte sereno e soltanto occasionalmente poco nuvoloso. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, le temperature sono previste in aumento con clima quasi estivo in Toscana.

Sud e Sicilia. La pressione aumenta decisa sulle nostre regioni di conseguenza in questa giornata prevarrà il bel tempo. Al mattino la nuvolosità sarà più presente mentre nel pomeriggio il cielo diventerà via via più sereno ovunque. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, le temperature tenderanno ad aumentare di giorno. I mari risulteranno a tratti mossi.

Sabato 13 aprile

L’alta pressione continua la sua azione e la giornata di sabato 13 aprile sarà assolata. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. La presenza di un anticiclone a matrice subtropicale garantirà condizioni di bel tempo sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature in ulteriore aumento di giorno con clima a tratti estivo. Venti deboli dai quadranti settentrionali, mari calmi.

Centro e Sardegna. Un caldo anticiclone protegge le nostre regioni di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno dappertutto. La nuvolosità sarà piuttosto rara e in caso soltanto temporanea. Temperature in ulteriore aumento di giorno con clima a tratti estivo. Venti deboli settentrionali, mari generalmente calmi.

Sud e Sicilia. Regime di alta pressione sulle nostre regioni per cui in questa giornata il bel tempo sarà prevalente, infatti il sole non avrà nessun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Temperature massime in aumento con picchi superiori ai 27°C su alcune città. I venti soffieranno debolmente da nord.