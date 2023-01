Per domenica 15 gennaio, ancora sole o poco nuvoloso

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo per la giornata di sabato 14 gennaio, tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali.

Basso Tirreno e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso; Canale molto mosso.

Rimangono stazionarie le temperature

Rimangono stazionarie ma tendenti al rialzo le massime in Sicilia con valori compresi tra i 12 ed i 18 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 17 a Catania, 12 ad Enna, 16 a Messina, 17 a Palermo, 14 a Ragusa, 16 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà on un cielo spesso coperto o nebbioso sulle zone pianeggianti e irregolarmente nuvoloso sul resto dei settori.

Centro: A parte un cielo più coperto sulla Toscana e in Umbria, per il resto avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento.

Resto del Sud: Sono attese delle piogge su Puglia meridionale, Cilento e Calabri meridionale. Altrove si prevede un più ampio soleggiamento.

Per domenica 15 gennaio, ancora sole o poco nuvoloso

Ancora alta pressione in Sicilia per domenica 15 gennaio che garantiscono sole e stabilità. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da mosso a molto mosso.

Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord: Il tempo sarà previsto in peggioramento dapprima con piovaschi, poi con rovesci in Liguria e al Nordest. Neve sulle Alpi sopra i 900m.

Centro: Il tempo tenderà a peggiorare sull’alta Toscana con qualche rovescio. Cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni.

Resto del Sud: Cielo irregolarmente nuvoloso su Campania e Basilicata, sereno o poco nuvoloso altrove. Le temperature non subiranno variazioni.

Lunedì 16 gennaio

Nord: Un po’ instabile sul Triveneto con piovaschi, ma maltempo sul Friuli Venezia Giulia. Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso altrove.

Centro: Precipitazioni sparse dapprima sulla Toscana settentrionale, poi in serata anche su Umbria e Lazio dove risulteranno anche forti.

Sud: Tempo instabile su Campania e coste tirreniche in generale, altrove avremo un cielo irregolarmente nuvoloso. Temperature in lieve aumento.