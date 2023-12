Per lunedì 11 dicembre clima mite

La pressione è pressoché stabile sulla Sicilia per cui in questa giornata di domenica 10 dicembre, a parte possibili precipitazioni in provincia di Messina, il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio regionale. Temperature massime fino a 19 gradi, valori notturni stazionari.

Temperature in risalita

Massime, quindi, in risalita in Sicilia con valori massimi tra gli 11 ed i 19 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 18 a Catania, 11 ad Enna, 17 a Messina, 19 a Palermo, 14 a Ragusa, 19 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La giornata sarà caratterizzata dal velocissimo passaggio piovoso nelle prime ore del giorno, da ovest verso est. Il tempo migliorerà rapidamente con un cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Soffieranno venti deboli di Maestrale e le temperature sono previste in generale aumento di giorno, in locale diminuzione di notte. I mari risulteranno mossi o molto mossi il Ligure.

Valori massimi attesi tra i 6°C di Aosta e i 13°C di Genova

Centro e Sardegna. Una veloce perturbazione sospinta da venti di Maestrale attraversa le nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile con precipitazioni a carattere sparso, perlopiù di modesta entità e spesso alternate a schiarite soleggiate. Migliorerà rapidamente a partire dalla Toscana verso il resto delle regioni. Temperature in aumento.

Valori massimi compresi tra i 9°C di l’Aquila e i 16-17°C di Roma

Sud e Sicilia. Tempo in modesto peggioramento per l’arrivo di una veloce perturbazione pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o anche coperto sulle regioni peninsulari dove si verificheranno delle piogge, perlopiù di modesta intensità o soltanto localmente moderate specie tra Puglia e Basilicata. Tempo più soleggiato in Sicilia. Temperature in generale aumento.

Valori massimi attesi tra i 7°C di Potenza e i 19°C di Palermo

Lunedì 11 dicembre, clima mite

Lunedì, pressione in aumento sulla regione e così la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutto il territorio regionale. Clima mite, infatti le temperature massime toccheranno punte di 19 gradi, minime stabili.

Nord. Una modesta alta pressione interessa le nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo si presenterà coperto o invisibile per la presenza di nebbie in pianura, talvolta anche persistenti per buona parte del giorno. Maggiori schiarite in montagna salvo per spruzzate di neve lungo i confini alpini. Temperature in generale aumento. Valori massimi attesi tra i 7°C di Milano e i 14°C di Genova

Centro e Sardegna. Regime anticiclonico, ma non fortissimo. Soffiano venti di Libeccio sui settori tirrenici. La giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto. Sono attese delle piogge sull’alta Toscana, rare altrove. Qualche schiarita soleggiata è attesa sulle regioni adriatiche e in Sardegna. Temperature in ulteriore lieve aumento con clima mite di giorno. Valori massimi compresi tra i 10-11°C di Campobasso e l’Aquila e i 16°C di Roma

Sud e Siclia. Regime anticiclonico sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata da un tempo stabile e in piuttosto soleggiato anche se il cielo si presenterà molto nuvoloso su tutte le regioni. Verso sera tenderà ad annuvolarsi in maniera compatta sulla Campania anche con qualche pioviggine sparsa. Temperature grossomodo stazionarie con clima mite di giorno. Valori massimi attesi tra i 10°C di Potenza e i 19°C di Palermo.