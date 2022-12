Il maltempo imperversa su mezza Sicilia e per le prossime ore sarà ancora allerta gialla in buona parte dell’isola ma le piogge sono destinate a diminuire di intensità. Anche le temperature tendono ad una leggera risalita e saranno miti nei prossimi giorni in relazione alla stagione. Nella Sicilia nord occidentale potrebbe arrivare addirittura il sereno. Sono le previsioni del tempo rese note dal sito iLMeteo.it per i prossimi giorni su tutto il paese, area per area e giorno per giorno

DOMENICA 04 DICEMBRE

Nord: Cielo coperto con piogge possibili un po’ ovunque. Quota delle nevicate in deciso rialzo. Mari molto mossi, temperature in lieve aumento.

Centro: Tempo spiccatamente instabile su Toscana e Lazio con rovesci alternati a schiarite su coste e immediato entroterra. Più sole altrove.

Sud: A parte gli ultimi rovesci o temporali mattutini sui settori ionici peninsulari e in Campania, per il resto il sole sarà prevalente. Permane, però, l’allerta gialla sul Messinese dove i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

LUNEDI’ 05 DICEMBRE

Nord: Piogge diffuse su Triveneto, Lombardia e Piemonte orientale. Neve sulle Alpi sopra i 1200 metri. Più asciutto e soleggiato altrove.

Centro: Le precipitazioni riguarderanno principalmente Umbria, Lazio e Toscana, altrove avremo un cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Clima mite

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi in Campania. Possibili nebbie sulle coste ioniche peninsulari.

MARTEDI’ 06 DICEMBRE

Nord: In questa giornata per cui avremo un cielo spesso coperto al Nordest e nebbioso al Nordovest, più soleggiato su Alpi e Liguria.

Centro: Tempo un po’ instabile sul Lazio, altrove invece ci sarà un cielo irregolarmente nuvoloso, anche coperto sulla Sardegna meridionale.

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo più coperto su Campania, Basilicata e Puglia, irregolarmente nuvoloso altrove. Venti deboli da sud.