Temperature stabili

Alta pressione ed ulteriore miglioramento delle condizioni meteo in Sicilia per la giornata di mercoledì 17 gennaio. Arrivano rasserenamenti sempre più ampi con temperature stabili ed a tratti gradevoli. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Venti moderati occidentali in rotazione a meridionali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a mosso.

Temperature stabili

Rimangono stazionarie le temperature con massime comprese tra i 14 ed i 21 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 20 a Catania, 14 ad Enna, 19 a Messina, 20 a Palermo, 17 a Ragusa, 21 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Una perturbazione atlantica raggiunge le nostre regioni provocando un graduale, ma diffuso peggioramento del tempo con precipitazioni via via più estese e a tratti moderate. Sono attese piogge forti sulla Liguria di levante, mentre la neve scenderà diffusa sulle Alpi e potrà raggiungere anche la bassa collina in Lombardia, Piemonte e alto Veneto. Temperature in diminuzione.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni arriva una perturbazione atlantica sospinta da venti da sud. La giornata sarà caratterizzata da un peggioramento del tempo su Toscana, Umbria e Lazio con piogge via via più diffuse, anche forti sulla Toscana settentrionale. Nevicate sugli Appennini a quote piuttosto alte. Nubi irregolari sui settori adriatici e in Sardegna. Temperature in locale lieve aumento.

Sud e Sicilia. Soffiano venti da sud sulle nostre regioni, una perturbazione interessa soltanto parzialmente alcuni settori. La giornata trascorrerà con generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o temporaneamente anche coperto. Sono attese alcune piogge soltanto sulla Campania e in Basilicata, occasionali in Puglia. Temperature in ulteriore lieve aumento.

Giovedì 18 gennaio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord. La pressione è piuttosto stabile sulle nostre regioni pertanto in questa giornata dopo una mattinata con un cielo in gran parte coperto e pioviggine sparsa sulla pianura centrale e orientale, nel pomeriggio le precipitazioni cesseranno per poi tornare in nottata sul Friuli Venezia Giulia. Venti forti di Libeccio con Mar Ligure agitato. Le temperature sono previste in crescita.

Centro e Sardegna. Soffiano venti forti di Libeccio che generano condizioni di instabilità sulle regioni che si affacciano sul Mar Tirreno e anche in Umbria. La giornata trascorrerà con un tempo compromesso da piogge sulla Toscana settentrionale, in Umbria e sul Lazio, specie interno e meridionale. Sul resto delle regioni avremo un cielo poco o parzialmente nuvoloso. Aumento termico diurno, mari molto mossi.

Sud e Sicilia. Pressione in temporaneo aumento, ma soffiano anche venti di Libeccio che provocheranno un po’ di instabilità soltanto sulla Campania dove sono attese delle piogge. Sul resto delle regioni il bel tempo sarà prevalente, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature in ulteriore aumento di giorno con clima primaverile su tante città. Mari molto mossi.