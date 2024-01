Mercoledì 17 gennaio l'alta pressione si rafforza

Torna il sole e le temperature aumentano ulteriormente in Sicilia per la giornata di martedì 15 gennaio. La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Schiarite in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature

Ancora in risalita le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 13 ed i 20 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 19 a Catania, 13 ad Enna, 18 a Messina, 18 a Palermo, 16 a Ragusa, 20 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

La pressione è ancora stabile sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso sulle zone pianeggianti dove ci saranno generose schiarite soleggiate al Nordest e in genere in montagna. Isolate foschie sulla pianura emiliana. Temperature in lieve diminuzione.

Centro e Sardegna. La pressione è in temporaneo e lieve aumento di conseguenza in questa giornata il tempo sarà in gran parte asciutto, infatti il cielo si presenterà in prevalenza molto nuvoloso o più coperto sui settori adriatici dove tra l’altro è attesa della pioviggine intermittente. In Sardegna gli spazi soleggiati saranno più presenti. Le temperature sono previste in aumento.

Sud e Sicilia. Una modesta perturbazione abbandona le nostre regioni provocando ancora qualche precipitazione a carattere sparso, in genere debole ma localmente moderate in Campania e in Calabria. Su tutte le regioni il cielo si presenterà molto nuvoloso o a tratti pure coperto. I venti soffieranno sia di Ponente che da Settentrione. Temperature che non subiranno grosse variazioni.

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi in Sicilia per mercoledì 17 gennaio. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti moderati meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. Una perturbazione atlantica raggiunge le nostre regioni provocando un graduale, ma diffuso peggioramento del tempo con precipitazioni via via più estese e a tratti moderate. Sono attese piogge forti sulla Liguria di levante, mentre la neve scenderà diffusa sulle Alpi e potrà raggiungere anche la bassa collina in Lombardia, Piemonte e alto Veneto. Temperature in diminuzione.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni arriva una perturbazione atlantica sospinta da venti da sud. La giornata sarà caratterizzata da un peggioramento del tempo su Toscana, Umbria e Lazio con piogge via via più diffuse, anche forti sulla Toscana settentrionale. Nevicate sugli Appennini a quote piuttosto alte. Nubi irregolari sui settori adriatici e in Sardegna.

Sud e Sicilia. Soffiano venti da sud sulle nostre regioni, una perturbazione interessa soltanto parzialmente alcuni settori. La giornata trascorrerà con generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o temporaneamente anche coperto. Sono attese alcune piogge soltanto sulla Campania, specie al mattino. Temperature in ulteriore lieve aumento.