Per martedì 16 gennaio ulteriore miglioramento

Nubi ed umidità in Sicilia per la giornata di lunedì 15 gennaio. Cieli prevalente nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Sul litorale tirrenico e sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti moderati occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Temperature in aumento

Salgono le temperature in Sicilia. Massime previste tra 12 e 20 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 19 a Catania, 12 ad Enna, 17 a Messina, 18 a Palermo, 15 a Ragusa, 20 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La giornata vedrà condizioni di tempo generalmente stabile su gran parte delle regioni, ma il cielo si presenterà in gran parte coperto e soltanto localmente nebbioso. Maggiori schiarite soleggiate interesseranno i settori alpini centro-occidentali. Le temperature sono previste in aumento, sia nei valori massimi che in quelli minimi. I venti soffieranno da direzioni diverse.

Centro e Sardegna. Una perturbazione fa sentire i suoi effetti sulle nostre regioni: la giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso molto nuvoloso o coperto con precipitazioni che interesseranno maggiormente gli Appennini, dove nevicherà a quote mediamente alte, le Marche e il Lazio meridionale. Sul resto dei settori sarà più asciutto. In Sardegna cielo poco nuvoloso. Clima mite di giorno.

Sud e Sicilia. Una perturbazione fa sentire i suoi effetti su alcune delle nostre regioni; la giornata sarà caratterizzata da un cielo inizialmente coperto con precipitazioni su Campania, Pollino e Calabria tirrenica, poi ci saranno maggiori schiarite su Puglia, Lucania, Calabria ionica e in Sicilia, ancora delle piogge sul resto dei settori. Le temperature sono previste in aumento. Clima mite di giorno.

Martedì 16 gennaio ulteriore miglioramento

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti serali fino a cieli sereni o poco nuvolosi.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord. La pressione è ancora stabile sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso sulle zone pianeggianti dove ci saranno generose schiarite soleggiate al Nordest e in genere in montagna. Isolate foschie sulla pianura emiliana. Temperature in lieve diminuzione.

Centro e Sardegna. La pressione è in temporaneo e lieve aumento di conseguenza in questa giornata il tempo sarà in gran parte asciutto, infatti il cielo si presenterà in prevalenza molto nuvoloso o più coperto sui settori adriatici dove tra l’altro è attesa della pioviggine intermittente. In Sardegna gli spazi soleggiati saranno più presenti. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni.

Sud e Sicilia. Una modesta perturbazione abbandona le nostre regioni provocando ancora qualche precipitazione a carattere sparso, in genere debole ma localmente moderate in Campania e in Calabria. Su tutte le regioni il cielo si presenterà molto nuvoloso o a tratti pure coperto. I venti soffieranno sia di Ponente che da Settentrione. Temperature che non subiranno grosse variazioni.