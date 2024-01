Per lunedì 15 gennaio torna il sereno

Nubi ma senza piogge di particolare rilievo per la giornata di domenica 14 gennaio in Sicilia. Infiltrazioni umide raggiungono l’isola determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

Sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale meridionale e zone interne nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sull’Appennino nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Temperature

Queste le temperature massime in Sicilia. Valori compresi tra 8 e 15 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 15 a Catania, 8 ad Enna, 15 a Messina, 15 a Palermo, 11 a Ragusa, 15 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Il clima diventa più umido per i venti di Libeccio per cui in questa giornata sulle zone pianeggianti il cielo si presenterà spesso con nubi basse o localmente nebbioso. Maggiori schiarite saranno presenti sui settori alpini. Temperature massime anche in calo ove non ci sarà il sole, valori notturni in locale lieve aumento. Mar Ligure via via mosso o molto mosso.

Centro e Sardegna. Tornano a soffiare i venti di Libeccio in arrivo dall’oceano Atlantico pertanto la giornata sarà caratterizzata da un cielo via via più coperto in Sardegna, ma asciutto e coperto su Toscana, Umbria e Lazio con locale pioviggine. Sui settori adriatici avremo un cielo irregolarmente nuvoloso. In nottata peggiorerà ulteriormente sul Lazio e in Umbria, localmente anche Marche.

Sud e Sicilia. Soffiano venti occidentali sulle nostre regioni di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da un cielo che diventerà coperto su Campania, Basilicata, Calabria tirrenica e Sicilia occidentale. Sono attese precipitazioni dapprima in Campania e poi sul cosentino tirrenico. Altrove avremo un cielo irregolarmente nuvoloso. Temperature massime in leggero aumento, stazionarie e fredde le minime.

Lunedì 15 gennaio, torna il sereno

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa.

Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con ampi rasserenamenti dalla sera; sulle zone interne cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio.

Venti moderati occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Nord. La giornata vedrà condizioni di tempo generalmente stabile su gran parte delle regioni; al mattino, molte nubi lungo la costa adriatica, nebbie anche fitte sulla pianura padana. Più soleggiato invece sulla Liguria e lungo i settori alpini. Dopo metà giornata, tante nubi sulle zone pianeggianti, altrove cielo sereno o al più poco nuvoloso. Venti dai quadranti settentrionali, mari mossi.

Centro e Sardegna. Una perturbazione fa sentire i suoi effetti sulle regioni centrali: piogge lungo le regioni adriatiche, poi sull’alta Toscana, in Umbria e sul Lazio, con possibili temporali. Venti forti dai quadranti settentrionali. Dopo metà giornata è attesa un’attenuazione dei fenomeni più intensi. Sulla Sardegna, dopo una mattinata e un pomeriggio più stabili, dalla sera sono attese delle piogge.

Sud e Sicilia. Una perturbazione fa sentire i suoi effetti su buona parte delle regioni; la giornata vedrà condizioni di diffusa instabilità, con temporali anche intensi al mattino sulla Campania, in estensione poi alla Basilicata e alla Calabria. Piogge alternate a schiarite invece sulla Puglia, più soleggiato e asciutto in Sicilia. Venti sostenuti dai quadranti meridionali, mari localmente molto mossi.