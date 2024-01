Temperature in lieve flessione

Piogge poi un miglioramento. Ancora condizioni instabili in Sicilia per la giornata di sabato 13 gennaio. Infiltrazioni umide raggiungono l’isola determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Massime in discesa con temperature comprese tra i 4 ed i 14 gradi.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale ionico nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Temperature in lieve flessione

Scendono le temperature anche se di poco. Massime previste tra i 4 ed i 14 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 8 a Caltanissetta, 14 a Catania, 4 ad Enna, 13 a Messina, 13 a Palermo, 11 a Ragusa, 14 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Regime di alta pressione sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti a parte i banchi di nebbie previste su alcune zone di pianura e che renderanno il cielo o invisibile o coperto per nubi basse (nebbia in sollevamento), per il resto il sole sarà prevalente, soprattutto in montagna. Temperature in calo ove nebbioso.

Centro e Sardegna. Un campo di alta pressione protegge le nostre regioni, ma soffiano venti dai quadranti settentrionali. La giornata trascorrerà con condizioni generali di bel tempo, infatti il sole splenderà in un cielo sereno o poco nuvoloso su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, più nuvoloso su Abruzzo e Molise. Bel tempo anche in Sardegna. Temperature grossomodo stazionarie.

Sud e Sicilia. La pressione è in aumento sulle nostre regioni, ma soffiano venti più freddi dai quadranti settentrionali pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà più coperto sugli Appennini e sulla Sicilia settentrionale, sarà poco nuvoloso sul resto dei settori. Temperature in contenuta diminuzione di giorno, più sensibile di notte. Mari mossi, molto mosso lo Ionio.

Domenica 14 gennaio

Per la giornata di domenica 14 gennaio, molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord. Il clima diventa più umido per i venti di Libeccio per cui in questa giornata sulle zone pianeggianti il cielo si presenterà spesso con nubi basse o localmente nebbioso. Maggiori schiarite saranno presenti sui settori alpini. Temperature massime anche in calo ove non ci sarà il sole, valori notturni in locale lieve aumento. Mar Ligure via via mosso o molto mosso.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni tornano a soffiare i venti di Libeccio in arrivo dall’oceano Atlantico pertanto la giornata sarà caratterizzata da un cielo via via più coperto in Sardegna, ma asciutto e coperto su Toscana, Umbria e Lazio con locale pioviggine. Sui settori adriatici avremo un cielo irregolarmente nuvoloso. In nottata peggiorerà ulteriormente sul Lazio e in Umbria, localmente anche Marche.

Sud e Sicilia. Soffiano venti occidentali sulle nostre regioni di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da un cielo che diventerà coperto su Campania, Basilicata, Calabria tirrenica e Sicilia occidentale. Sono attese precipitazioni dapprima in Campania e poi sul cosentino tirrenico. Altrove avremo un cielo irregolarmente nuvoloso. Temperature massime in leggero aumento, stazionarie e fredde le minime.