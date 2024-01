Rimangono allerta gialla e condizioni meteo avverse

Ancora piogge e maltempo in Sicilia con tanto di allerta gialla e condizioni meteo avverse secondo il nuovo avviso della protezione civile regionale. Per la giornata di venerdì 12 gennaio, dunque, una circolazione depressionaria si approfondisce sull’isola determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata.

Sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata; sul litorale meridionale Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sulle zone interne cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani.

In serata schiarisce. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno e Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Condizioni meteo avverse

Nell’avviso sono indicate condizioni meteo avverse. Si prevede – si legge nella nota 24011 della protezione civile regionale – il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento

Allerta gialla in tutta l’isola

L’allerta gialla si protrarrà anche per la giornata di venerdì 12 gennaio. Le precipitazioni sono previste da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati.

Inoltre, venti localmente forti settentrionali, con locali rinforzi di burrasca sui settori ionici e sulla Sicilia occidentale.

Le temperature stazionarie

Massime comprese tra gli 8 ed i 15 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 14 a Catania, 8 ad Enna, 14 a Messina, 14 a Palermo, 11 a Ragusa, 12 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione è in deciso aumento sulle nostre regioni e soffiano venti freddi dai quadranti nordorientali pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Temperature minime in diminuzione con gelate diffuse, valori massimi che non subiranno grosse variazioni.

Centro e Sardegna. Pressione in aumento sulle nostre regioni, soffiano venti di Grecale. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo in prevalenza asciutto. Il cielo si presenterà più nuvoloso sugli Appennini e poco nuvoloso lungo le coste. Sulla Sardegna si avranno le ultime precipitazioni sui settori sudorientali. Temperature massime senza grosse variazioni, valori notturni in diminuzione.

Sud e Sicilia. Un vortice ciclonico si sposta velocemente verso la Grecia, soffiano venti di Grecale e così la giornata sarà contraddistinta da un cielo più coperto con le ultime precipitazioni su Calabria meridionale e Sicilia, a tratti moderate sull’isola. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni in entrambi i valori.

Sabato 13 gennaio, previsto miglioramento

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa per la giornata di sabato 13 gennaio. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale molto mosso.

Nord. Regime di alta pressione sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti a parte i banchi di nebbie previste su alcune zone di pianura e che renderanno il cielo o invisibile o coperto per nubi basse (nebbia in sollevamento), per il resto il sole sarà prevalente, soprattutto in montagna. Temperature in calo ove nebbioso.

Centro e Sardegna. Un campo di alta pressione protegge le nostre regioni, ma soffiano venti dai quadranti settentrionali. La giornata trascorrerà con condizioni generali di bel tempo, infatti il sole splenderà in un cielo sereno o poco nuvoloso su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, più nuvoloso su Abruzzo e Molise. Bel tempo anche in Sardegna. Temperature grossomodo stazionarie.

Sud e Sicilia. La pressione è in aumento sulle nostre regioni, ma soffiano venti più freddi dai quadranti settentrionali pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà più coperto sugli Appennini e sulla Sicilia settentrionale, sarà poco nuvoloso sul resto dei settori. Temperature in contenuta diminuzione di giorno, più sensibile di notte. Mari mossi, molto mosso lo Ionio.