Proseguono le condizioni meteo avverse

Temporali e forti raffiche di vento. Non si placa il maltempo in Sicilia ed è ancora allerta gialla in tutte e nove le province dell’isola anche per la giornata di domani, venerdì 12 gennaio. Lo rende noto la protezione civile regionale che ha diffuso l’avviso 24011 sul rischio meteo idrogeologico.

Nella nota si evince il prosieguo anche delle condizioni meteo avverse per le prossime ore. Insomma, possibili disagi ovunque a causa delle piogge con temperature che rimangono tutto sommato stabili e quasi in linea con le medie stagionali con valori massimi compresi tra gli 8 ed i 15 gradi ma con maggiore percezione di freddo a causa dell’umidità. Ieri problemi nel Catanese dove alcune famiglie sono state soccorse a causa di un nubifragio che ha colpito la zona.

La situazione odierna

Questa è la situazione per la giornata di oggi, giovedì 11 gennaio. Precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli”.

Questa la situazione dei mari: molto mosso il Tirreno, dalla sera moto ondoso in aumento sui restanti mari

Condizioni meteo avverse

Nell’avviso sono indicate condizioni meteo avverse. Si prevede – si legge – il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Allerta gialla per venerdì 12 gennaio

Come detto l’allerta gialla si protrarrà anche per la giornata di venerdì 12 gennaio. Le precipitazioni sono previste da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati.

Inoltre, venti localmente forti settentrionali, con locali rinforzi di burrasca sui settori ionici e sulla Sicilia occidentale.

Mari molto mossi tutti i mari

Famiglie salvate dal maltempo nel Catanese

Due famiglie salvate ieri dalle conseguenze del maltempo dai volontari della protezione civile regionale a Mascali, area del Catanese. Anche le città di Riposto e Giarre colpite da un violento nubifragio. La prima famiglia, composta da tre adulti e un bambino, si trovava bloccata dall’acqua alta all’interno della propria abitazione. E’ stata soccorsa da quattro volontari del nucleo operativo emergenza Sicilia portata in all’interno del municipio. Al palazzo comunale portate anche una madre e la sua bambina.

Una terza famiglia è rimasta bloccata a casa, sempre a Mascali, dove l’acqua ha raggiunto un’altezza di circa 80 centimetri. Il nucleo familiare costretto a trovare riparo al piano superiore dell’abitazione. Anche qui sono state portate avanti operazioni di assistenza e soccorso sono in corso. Su richiesta dei vigili del fuoco, avanzata alla Soris di Palermo ieri pomeriggio, attivate altre tre squadre per dare supporto con le pompe idrovore a drenare cantinati e garage.

Alcune persone sono rimaste anche intrappolate all’interno delle loro autovetture a Riposto ed è stato necessario soccorrerle. Il direttore generale della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, ha espresso grande apprezzamento per la tempestiva azione di soccorso e assistenza dei cittadini minacciati dagli allagamenti.

Incidenti anche nel Siracusano

Il maltempo ha colpito anche la zona del Siracusano. Un Suv è finito nella balza di Akradina, ai piedi della stele che ricorda la visita a Siracusa di papa Giovanni Paolo II. E’ accaduto nel momento in cui sulla città si è abbattuto un temporale. E’ probabile che il conducente, forse perché sorpreso dalla pioggia o dalle condizioni dell’asfalto, abbia perso il controllo del veicolo e non è riuscito a controllarlo. Il mezzo, infatti, è finito in fondo ad una piccola scarpata ma essendo una macchina attrezzata per percorrere strade molto accidentate, il conducente è riuscito ad evitare che si ribaltasse.