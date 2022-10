Per mercoledì 26 ottobre, ancora caldo e sole

Poche novità sulle regioni meridionali ancora interessate dall’alta pressione che rinnova condizioni di tempo stabile, soleggiato e molto mite. Da segnalare qualche addensamento medio-basso al primo mattino sul basso versante tirrenico in diradamento. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso. Temperature ancora oltre le medie del periodo per l’effetto dell’anticiclone Scipione.

Temperature alte

Valori massimi ben oltre la norma in Sicilia per la giornata di martedì 25 ottobre. Massime che oscillano tra i 25 ed i 28 gradi. Previsti 25 gradi ad Agrigento, 28 a Caltanissetta, 25 ad Enna, 27 a Messina, 27 a Palermo, 28 a Ragusa, 28 a Siracusa, 28 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giornata con cielo a tratti nuvoloso e anche nebbioso in Piemonte. Ultimi rovesci, specie al mattino, sul Friuli-Venezia-Giulia.

Centro: A parte qualche nube in più su Toscana, Lazio e Sardegna, per il resto il cielo si presenterà sereno. Clima a tratti molto caldo.

Resto del Sud: Ancora una volta la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e un clima decisamente caldo su tutte le regioni. Venti deboli.

Per mercoledì 26 ottobre, ancora caldo e sole

Un campo di alte pressioni abbraccia le nostre regioni e determina una nuova giornata per mercoledì 26 ottobre all’insegna della stabilità anche se non del tutto soleggiato per la presenza di nebbie e nubi basse, specie sulle vallate interne, in progressivo diradamento diurno. Temperature stabili, venti deboli variabili

Nord: Anticiclone Scipione superstar. Al mattino tornano le nebbie in pianura, anche fitte, ma in un contesto di cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro: Scipione sempre più potente sulle nostre regioni per cui la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso.

Resto del Sud: L’anticiclone Scipione domina indisturbato di conseguenza si trascorrerà un’altra giornata ampiamente soleggiata e con un clima estivo.

Giovedì 27 ottobre

Nord: Giovedì, domina l’anticiclone africano per cui a parte qualche foschia o nebbia sulla pianura padana la giornata risulterà soleggiata.

Centro: Giovedì, domina l’anticiclone africano per cui a parte qualche nube in più in provincia di Sassari, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

Sud: Ancora una volta la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e un clima decisamente caldo su tutte le regioni. Venti deboli.