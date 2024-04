Massime previste tra i 14 ed i 21 gradi

L’instabilità è protagonista della prima parte della giornata poi è atteso un miglioramento grazie all’arrivo di correnti secche che permettono un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa e con possibili piogge. Queste in sintesi le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 25 aprile.

Sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia molto mosso; Canale da agitato a molto mosso.

Temperature

Rimangono stabili le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 14 ed i 21 gradi.

Previsti 17 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 20 a Catania, 14 ad Enna, 19 a Messina, 17 a Palermo, 15 a Ragusa, 21 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione torna ad aumentare un po’ e così la giornata trascorrerà con generali condizioni di tempo spesso stabile e soleggiato (ultime piogge mattutine sul triestino) con cielo a tratti nuvoloso. Nel pomeriggio si accenderà l’instabilità sui rilievi del Triveneto con rovesci o temporali che occasionalmente potrebbero raggiungere le zone pianeggianti vicine. Venti deboli.

Centro e Sicilia. L’atmosfera non è ancora stabile sulle nostre regioni e infatti in questa giornata al mattino le nubi saranno ben presenti e potranno provocare dei rovesci sulle coste laziali. Nel pomeriggio l’instabilità aumenterà ulteriormente su molte zone, soprattutto su Appennini e settori vicini, ma occasionalmente pure lungo le coste adriatiche e sul basso Lazio. Tempo più soleggiato in Sardegna.

Sud e Sicilia. Lento aumento della pressione sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da una certa instabilità mattutina sulle coste della Campania, poi continuerà a mantenersi instabile su queste zone e inoltre sulla Puglia centrale e sulla Calabria tirrenica. Nubi irregolari sul resto delle regioni. Venti variabili, mari generalmente mossi o molto mossi.

Venerdì 26 aprile

L’alta pressione abbraccia la regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2700 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. L’atmosfera non è ancora stabile sulle nostre regioni e infatti la giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o anche coperto. Ci saranno precipitazioni soprattutto al Nordovest, meno probabili ma pur sempre possibili seppur deboli, al Nordest. Nuovo calo termico a ovest. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, i mari risulteranno poco mossi.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni la pressione è in lento aumento, ma nonostante ciò l’atmosfera non sarà ancora stabile. Se al mattino il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso, nel corso del pomeriggio le nubi via via più compatte potranno provocare delle precipitazioni che si alterneranno a schiarite o pause asciutte. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, mari mossi.

Sud e Sicilia. La pressione inizia ad aumentare sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da un tempo in gran parte asciutto, infatti il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso. Da segnalare soltanto un po’ di instabilità pomeridiana sul Cilento dove potranno esserci delle occasionali precipitazioni. Venti che soffieranno dai quadranti meridionali. Clima mite.