Le previsioni nell'Isola

Ancora una giornata nel segno dell’instabilità ma in tendenziale miglioramento. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sull’Appennino molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera.

Temperature in generale stabili, con estremi di 15°C e punte di 19°C. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2600 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì – Al Nord foschie e nebbie più presenti su Val Padana, Romagna e coste venete; soleggiato altrove ma con nubi in aumento sulla Liguria. Temperature in lieve calo, massime tra 9 e 13°C. Al Centro nottetempo e al mattino nubi basse e nebbie su interne toscane, umbre e laziali; più sole al pomeriggio. Piovaschi su est Sardegna. Temperature stabili, massime tra 13 e 17°C. Al Sud variabilità tra Sicilia e bassa Calabria con isolati fenomeni, spazi soleggiati anche ampi altrove. Temperature stabili, massime tra 15 e 20°C.

Venerdì . Al Nord nuvoloso su pianure del Nordovest e bassa Val Padana con qualche pioggia in Liguria, soleggiato altrove, specie sulle Alpi. Temperature in lieve calo, massime tra 8 e 11°C. Al Centro nubi irregolari su Sardegna e Toscana con piogge sparse, asciutto altrove con schiarite più ampie su basso Lazio e versante adriatico. Temperature stabili, massime tra 14 e 17°C. Al Sud annuvolamenti irregolari sulle regioni ioniche con isolate piogge in Sicilia, bel tempo altrove. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 21°C.