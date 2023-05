Temperature stabili

Pressioni medio-alte interessano la Sicilia per la giornata di domenica 14 maggio garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi.

Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature stabili

Si alzano le temperature in diverse città dell’isola. Massime previste tra i 21 ed i 28 gradi. Previsti 28 gradi ad Agrigento, 25 a Caltanissetta, 24 a Catania, 21 ad Enna, 24 a Messina, 21 a Palermo, 27 a Ragusa, 24 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il tempo sarà in gran parte piovoso, soprattutto al Nordest, tenderà a migliorare invece al Nordovest. Temperature stazionarie.

Centro: domenica, pressione in calo. Tempo fortemente instabile su molte regioni peninsulari con rovesci e temporali, a tratti anche forti.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile con precipitazioni a carattere sparso e con alcuni temporali.

Lunedì 15 maggio, peggiora ed arrivano temporali

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori, in temporanea intensificazione pomeridiana.

Nello specifico sul litorale tirrenico giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco.

Venti moderati orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a agitato.

Nord: La giornata trascorrerà con il bel tempo e un clima anche caldo. Da segnalare dei temporali pomeridiani sulle Dolomiti. Clima caldo.

Centro: dopo una mattinata soleggiata nel corso del pomeriggio comincerà a piovere sempre più diffusamente, anche fortemente in nottata.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo con piogge diffuse e anche temporali anche molto forti.

Martedì 16 maggio

Nord: Una perturbazione colpisce maggiormente il Nordest con piogge diffuse, sarà più soleggiato invece il Nordovest. Temperature stabili.

Centro: Ciclone in azione sulle regioni peninsulari e all’insegna di piogge diffuse e temporali anche forti. Venti furiosi a più di 80 km/h.

Sud: Rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria tirrenica e Salento, più sole sui settori ionici. Venti forti di Libeccio.