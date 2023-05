Per mercoledì 10 maggio, nubi e piogge pomeridiane

Infiltrazioni umide raggiungono la Sicilia determinando per la giornata di martedì 9 maggio molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana.

Nuvoloso ma senza fenomeni in serata; sull’Appennino Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Temperature in discesa

Scendono le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 16 ed i 21 gradi. Previsti 20 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 18 ad Enna, 16 ad Enna, 20 a Messina, 21 a Palermo, 17 a Ragusa, 19 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio ci saranno numerosi temporali a partire da ovest verso est. In serata maltempo in Lombardia.

Centro: Dopo una mattinata con poche nubi, nel pomeriggio scoppieranno isolati temporali sugli Appennini del versante adriatico. Clima mite.

Sud: Al mattino ci saranno piovaschi in Sicilia e sui monti, nel pomeriggio sugli Appennini scoppieranno di temporali. Altrove, poco nuvoloso.

Mercoledì 10 maggio, nubi e piogge pomeridiane

Una circolazione depressionaria si approfondisce nell’isola determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale meridionale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sull’Appennino Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con un’intensa fase di maltempo al Nordest e piogge in Lombardia, sarà più soleggiato sul resto delle regioni.

Centro: Giornata con precipitazioni diffuse e spesso temporalesche su tutte le regioni peninsulari. Temperature in diminuzione di 5-6 gradi.

Sud: Giornata con precipitazioni sparse, spesso temporalesche sulle regioni peninsulari. Clima mite.

Giovedì 11 maggio

Nord: Giovedì, pressione in ulteriore calo, arriva un nuovo guasto del tempo; piogge e temporali interesseranno gran parte delle regioni.

Centro: Giovedì, pressione in calo nel corso del giorno. Temporali e piogge potranno infatti interessare soprattutto i settori adriatici.

Sud: Giovedì, pressione che tende a calare. Piogge e temporali bagneranno in giornata Puglia, Basilicata, Campania; sole altrove.