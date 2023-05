Martedì 9 maggio, ancora maltempo, migliora in giornata

Maltempo, temporali ed allerta gialla in Sicilia per la giornata di lunedì 8 maggio. La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di schiarite dalla sera.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Allerta gialla in Sicilia

La protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla in tutta l’isola. La nota 23127 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico indica precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la Regione, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

Temperature in discesa

Scendono le temperature in quasi tutte le città dell’isola. Massime comprese tra i 16 ed i 26 gradi.

Previsti 19 gradi d Agrigento; 19 a Caltanissetta, 25 a Catania, 16 ad Enna, 21 a Messina, 26 a Palermo, 21 a Ragusa, 22 a Siracusa, 22 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Rovesci e locali temporali su Lombardia e rilievi del Triveneto. Altrove cielo sereno o parzialmente nuvoloso sui settori orientali.

Centro: La giornata trascorrerà con molte nuvole in cielo e qualche temporale pomeridiano sugli Appennini. Temperature massime stazionarie.

Resto del Sud: Pressione in calo per cui la giornata trascorrerà con tante nuvole e precipitazioni più probabili su Appennini e Sicilia centro-orientale.

Martedì 9 maggio, ancora maltempo ma migliora

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi per la giornata di martedì 9 maggio.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sull’Appennino e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio. Schiarite in serata. Venti deboli orientali in rotazione a settentrionali.

Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Nord: Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio ci saranno numerosi temporali a partire da ovest verso est. In serata maltempo in Lombardia, con rischio nubifragi e grandinate sulle zone di pianura.

Centro: Dopo una mattinata con poche nubi, nel pomeriggio scoppieranno isolati temporali sugli Appennini del versante adriatico. Clima mite.

Sud: Al mattino ci saranno piovaschi in Sicilia e sui monti, nel pomeriggio sugli Appennini scoppieranno di temporali. Altrove, poco nuvoloso.

Mercoledì 10 maggio

Nord: La giornata trascorrerà con un’intensa fase di maltempo al Nordest e sulla Lombardia, dove non sono da escludersi nuove e intense grandinate; sarà invece più soleggiato sul resto delle regioni.

Centro: Giornata con precipitazioni diffuse e spesso temporalesche su tutte le regioni peninsulari. Temperature in diminuzione di 5-6 gradi.

Sud: Giornata con precipitazioni sparse, spesso temporalesche sulle regioni peninsulari. Piovaschi sulla Sicilia orientale. Clima mite.