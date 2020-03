Le previsioni

Ancora qualche residuo di nuvolosità sui cieli della Sicilia, domani martedì 17 marzo, ma la variabilità ha le ore contate. Tra mercoledì e giovedì, infatti, l’arrivo di un nuovo anticiclone che determinerà un generale miglioramento del tempo sulla nostra regione, ci consegnerà un cielo azzurro e sgombro da nuvole. Condizioni di stabilità favorite dal ritorno dell’alta pressione.

Nel dettaglio, la giornata di domani risentirà ancora dei residui del ciclone che sta per lasciarci: al mattino locali annuvolamenti su Siracusa e Ragusa, nel pomeriggio i banchi nuvolosi copriranno Palermo, Trapani e Agrigento.

Temperature in lieve calo nelle ore notturne e massime costanti. Tra i 18°C e i 19°C le massime a Trapani, Palermo e Agrigento – in continuità con oggi . Lieve calo nel settore centro-orientale. 14°C a Catania, 17°C a Messina, Caltanissetta e Siracusa, 14°C a Ragusa, 12°C ad Enna. Zero termico nell’intorno di 2500 metri.

Venti orientali, ancora moderati o a tratti tesi nel versante ionico, deboli altrove. Mari molto mossi o localmente agitati lo Ionio e il Canale di Sicilia, poco mosso il Tirreno orientale

Da dopodomani generale miglioramento delle condizioni meteo grazie alla fuga verso est delle correnti umide in favore del nuovo anticiclone che determinerà un rialzo termico