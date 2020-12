Le previsioni nell'isola

La pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata. Temperature in generale stabili, con estremi di 13°C e punte di 18°C. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3250 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Al Nord in prevalenza nuvoloso con qualche debole pioggia a carattere sparso tra Liguria, Lombardia, Emilia, Trentino e Veneto, specie al mattino. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 6 e 10. Al Centro nuvoloso con qualche pioggia tra medio-alta Toscana e alte Marche, asciutto e più sole altrove. Temperature stabili, massime tra 11 e 15. Al Sud tempo nel complesso buono con sole alternato a qualche annuvolamento di passaggio, un po’ più compatto in Sicilia. Temperature stabili, massime comprese tra 14 e 18.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì- Al Nord cieli nuvolosi con possibilità per qualche debole pioggia sulla Liguria di Levante. Più soleggiato lungo le Alpi. Temperature in aumento, massime comprese tra 7 e 11. Al Centro cieli parzialmente nuvolosi o nuvolosi con qualche debole pioggia su Toscana e Lazio. Schiarite maggiori sulle Adriatiche. Temperature stazionarie, massime tra 10 e 14. Al Sud in prevalenza soleggiato eccetto per il passaggio di nubi irregolari in Sicilia con locali piovaschi. Temperature stazionarie, massime comprese tra 14 e 18.

Venerdì -Al Nord nuvoloso su gran parte della Val Padana e Liguria con deboli pioviggini sullo Spezzino, più sole su Alpi e Triveneto. Temperature in aumento, massime tra 9 e 11. Al Centro nubi irregolari su Toscana, Marche e Sardegna con locali pioviggini, poco o parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni. Temperature stazionarie, massime tra 9 e 13. Al Sud in prevalenza poco nuvoloso salvo maggiori annuvolamenti sulle aree ioniche, qualche pioggia in arrivo in Sicilia. Temperature stabili, massime comprese tra 14 e 18.