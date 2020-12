Le previsioni nell'isola

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle zone interne cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, ma con addensamenti talora intensi nelle ore centrali della giornata. Formazione di nebbie in serata. Temperature in generale stabili, con estremi di 12°C e punte di 17°C. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3000 metri. Basso Tirreno da mosso a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Al Nord nuvolosità in generale aumento, più compatta al Nord-Ovest dove non si escludono deboli precipitazioni, specie su Liguria e settori montuosi. Locali nebbie. Temperature stabili, massime tra 7 e 11. Al Centro tempo nel complesso discreto ma con sole offuscato dal transito di velature anche diffuse. Temperature stabili, massime tra 11 e 15. Al Sud alta pressione e sole prevalente seppur con qualche innocua velatura o stratificazione di passaggio in giornata. Temperature in rialzo, massime comprese tra 14 e 17.

Le previsioni per i prossimi giorni.

Mercoledì – Temperature in lieve diminuzione, massime tra 6 e 10 gradi. Al Centro nuvolosità diffusa sulle tirreniche con qualche pioggia tra Toscana, Umbria e Alte Marche. Temperature stabili, massime tra 11 e 15. Al Sud tempo nel complesso buono con sole alternato a qualche annuvolamento di passaggio, più compatto tra Sicilia e Calabria. Temperature stabili, massime comprese tra 14 e 18.

Giovedì – Al Nord cieli nuvolosi con possibilità per qualche debole pioggia sulla Liguria. Più soleggiato lungo la cerchia alpina. Temperature in aumento, massime comprese tra 7 e 11. Al Centro cieli parzialmente nuvolosi o nuvolosi con qualche debole pioggia sulla Toscana interna. Schiarite maggiori sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 11 e 15. Al Centro in prevalenza soleggiato eccetto per il passaggio di nubi irregolari ma senza effetti degni di nota. Temperature stazionarie, massime comprese tra 14 e 18.