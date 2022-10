Per sabato 22 ottobre, resiste la primavera

Nuova giornata primaverile in Sicilia per venerdì 21 ottobre. È infatti previsto sole nella stragrande maggioranza dell’isola con i cieli che, al massimo, saranno poco nuvolosi. In serata, nelle zone centrali ed interne, alcune nubi che però non dovrebbero portare precipitazioni alcuna.

Venti deboli meridionali, moderati sul basso Trapanese e sullo Stretto. Temperature ben oltre le medie del periodo. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Temperature, massime ancora primaverili

Le temperature massime proseguono ad essere più primaverili che autunnali con valori ben al di sopra delle medie stagionali.

Minime piuttosto alte anche se nell’Ennese e nel Ragusano saranno piuttosto fresche con 9 ed 11 gradi. Massime previste tra i 20 ed i 25 gradi. Previsti 22 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 23 a Catania, 19 ad Enna, 22 a Messina, 23 a Palermo, 22 a Ragusa, 24 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Rapido peggioramento del tempo con piogge solo al Nordovest, moderate o forti sui settori alpini e prealpini. Temperature in diminuzione.

Centro: Tempo che peggiora con un cielo via via più coperto su tutte le regioni peninsulari. Nubi irregolari in Sardegna. Calo termico in Toscana.

Resto del Sud: Prosegue la seconda Ottobrata; pressione stabile su tutte le regioni, giornata all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Per sabato 22 ottobre, resiste la primavera

Nuvolosità tra notte e metà mattino in aumento sulla Campania centro-occidentale, poi parziale diradamento. Fra Calabria e Sicilia al più velature. Temperature massime ancora ben sopra le medie del periodo. Venti moderati meridionali su Trapanese, Calabria Ionica e Appennino campano. Ionio da poco mosso a mosso; basso Tirreno poco mosso.

Nord: Perturbazione in transito con piogge soprattutto su Alpi, Prealpi e medio/alte pianure, migliorerà nel pomeriggio a partire da ovest.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo da poco a parzialmente nuvoloso su Toscana, Umbria e Lazio, decisamente più sereno altrove.

Resto del Sud: L’alta pressione domina per cui si trascorrerà un’altra giornata soleggiata con cielo poco nuvoloso. Clima a tratti estivo su molte zone.

Domenica 23 ottobre

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Temperature in aumento, clima caldo al Nordest.

Centro: Domenica, l’anticiclone africano Scipione infiamma le nostre regioni per cui la giornata trascorrerà con sole e un clima estivo.

Sud: Domenica con l’anticiclone africano Scipione. La giornata sarà contraddistinta da condizioni di cielo sereno e un clima molto caldo.