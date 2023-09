Meteo Sicilia, arriva l’anticiclone Bacco e riporta il caldo LE PREVISIONI

03/09/2023

Arriva il nuovo anticiclone e torna il caldo. Nel primo weekend di settembre l’Italia sarà conquistata dall’anticiclone Bacco, con caratteristiche sub-tropicali, ovvero africane, e torna quindi un caldo da piena estate. Il caldo africano in arrivo con l’anticiclone non sarà tuttavia come quello dei precedenti. Infatti l’anticiclone non prenderà in pieno l’Italia, ma prediligerà Isole Baleari, Francia e poi Germania. In Italia farà sì caldo come in piena estate, ma non sarà così rovente come ad agosto.Domenica, quindi, bel tempo prevalente, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni e le temperature ricominciano a salire. I valori massimi tornano a toccare i 31-33°C al Centro-Sud mentre al Nord si fermeranno in gran parte ai 29-30°C. Un’altra differenza col gran caldo di agosto saranno i valori notturni, in gran parte non più tropicali (quindi sopra i 20°C) dato che si manterranno sotto i 20°C su molte regioni.

Durerà a lungo

La forma dell’anticiclone Bacco sarà molto particolare, ovvero a omega. In pratica l’anticiclone sarà stretto a destra e sinistra da due centri di bassa pressione, come in una morsa. Generalmente tale configurazione conferisce all’anticiclone una lunga durata, anche per più di 10 giorni. Le previsioni attuali infatti lo prevedono sull’Italia almeno fino a metà mese. Ecco il dettaglio per la prima metà della settimana, giorno per giorno e area per area del paese

DOMENICA 03 SETTEMBRE

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Clima caldo estivo.

Centro: C’è l’anticiclone africano Bacco pertanto la giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso sulle Tirreniche.

Sud: In questa giornata c’è l’anticiclone Bacco, il cielo si presenterà sereno su molte regioni, più nubi solo su Sicilia, Calabria e Salento.

LUNEDI’ 04 SETTEMBRE

Nord: L’anticiclone Bacco protegge le nostre regioni pertanto in questa giornata avremo un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Centro: L’anticiclone africano porta il bel tempo che sarà prevalente dappertutto mentre le temperature massime saliranno fino a toccare i 32°C.

Sud: L’anticiclone africano Bacco è lambito da una goccia fredda. Giornata ventosa e meno calda e con tanti nubi e piogge sulla Calabria.

MARTEDI’ 05 SETTEMBRE

Nord: Venti deboli orientali portano molte nubi al Nordovest, il cielo sarà più sereno altrove. Temperature in diminuzione di giorno.

Centro: Soffiano venti deboli orientali sulle nostre regioni per cui il sole sarà prevalente, ma le temperature massime diminuiranno.

Sud: Soffiano venti forti da nordest sulle nostre regioni, potranno scoppiare temporali su Calabria e Sicilia ioniche, più soleggiato altrove.