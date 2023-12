Temperature in calo

Una perturbazione raggiunge la Sicilia e così la giornata di martedì 5 dicembre sarà contraddistinta da una mattinata con cielo coperto, ma con scarse piogge. Nel pomeriggio le precipitazioni diventeranno più diffuse sui settori occidentali. E c’è allerta gialla in cinque province così come indica l’avviso della protezione civile regionale 23338 sul rischio meteo-idrogeologico ed idraulico.

Condizioni meteo avverse

La nota indica anche condizioni di meteo avverse. Con piogge accompagnate da un vento forte. Si legge: “Nel corso della giornata di domani martedì 5 dicembre, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui versanti tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Allerta gialla in 5 province

Allerta gialla in cinque province dell’isola. A Palermo, Catania, Messina, Trapani ed Agrigento ma precipitazioni attese (con possibili disagi) in tutte le province siciliane.

Temperature massime fino a 16 gradi, valori notturni in lieve aumento.

Temperature in calo

Scendono le temperature nell’isola, soprattutto per quanto riguarda i valori massimi compresi tra 8 e 16 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 16 a Catania 8 ad Enna, 16 a Messina, 16 a Palermo, 13 a Ragusa, 16 a Siracusa; 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Una perturbazione abbandona le nostre regioni provocando un tempo instabile al mattino con piogge sparse e nevicate possibili ancora in pianura in Emilia, piogge invece sul Veneto. Tempo in deciso miglioramento sul Piemonte e nel pomeriggio su gran parte delle regioni, anche se con cielo molto nuvoloso o spesso coperto (piogge sul Friuli Venezia Giulia). Valori massimi attesi tra i 3-4°C di Aosta, Torino e Bologna e i 9°C di Trieste.

Centro e Sardegna. Un vortice ciclonico pilota una perturbazione sulle nostre regioni e così il tempo sarà compromesso da precipitazioni diffuse dapprima su Toscana, Umbria e Lazio e poi anche sulle regioni adriatiche. La neve scenderà diffusa sugli Appennini a partire dai 1200 e 1400 metri. Tempo spiccatamente instabile in Sardegna con piogge alternate a pause asciutte o schiarite soleggiate. Venti moderati. Valori massimi compresi tra i 7-9°C di l’Aquila e Perugia e i 14°C di Roma (16°C a Cagliari).

Sud e Sicilia. Un vortice ciclonico interessa le nostre regioni provocando un peggioramento del tempo contraddistinto da un cielo coperto un po’ ovunque e precipitazioni che si concentreranno soprattutto su Campania e Sicilia occidentale, a tratti pure su Basilicata e Salento. Altrove avremo piogge perlopiù deboli. Venti moderati. Nevicate sui rilievi sopra i 1600 metri circa. Valori massimi attesi tra gli 8-9°C di Potenza e i 16°C di Palermo

Mercoledì 6 dicembre

La pressione è in deciso aumento sulla nostra regione e così la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio regionale. Temperature massime fino a 16 gradi, minime grossomodo stabili.

Nord. La pressione è in aumento sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, il cielo si presenterà nuvoloso o temporaneamente coperto, specie al mattino in pianura. Soffieranno venti di Maestrale. Le temperature massime subiranno un leggero aumento, mentre i valori notturni sono previsti in diminuzione con alcune gelate. Mari generalmente mossi. Valori massimi attesi tra i 3°C di Aosta e gli 11°C di Genova e Trieste

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni la pressione è in aumento e soffiano venti moderati di Maestrale. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o solo localmente nuvoloso, specie sui settori appenninici. Le temperature massime sono previste in leggero aumento, mentre i valori notturni tenderanno a diminuire. Mari mossi o localmente molto mossi. Valori massimi compresi tra i 7°C di Campobasso e Perugia e i 13°C di Roma

Sud e Sicilia. Soffiano venti di Maestrale moderati sulle nostre regioni, ma la pressione è in aumento per cui la giornata sarà caratterizzata da prevalenti condizioni di tempo asciutto, il cielo però si presenterà spesso molto nuvoloso e inoltre qualche pioggia potrà bagnare le coste tirreniche della Calabria e della Sicilia orientale. Temperature massime in leggero aumento, in calo le minime. Valori massimi attesi tra gli 8°C di Potenza e i 16°C di Palermo.