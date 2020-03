Le previsioni

Assaggio di primavera in Sicilia. Il sole torna a splendere domani mercoledì 11 marzo.

Dopo un fine settimana caratterizzato da nubi e rovesci sparsi a causa della perturbazione atlantica che si è abbattuta sull’Italia, domani il cielo sarà sereno su gran parte l’isola, ad eccezione di qualche annuvolamento parziale.

Gli ultimi giorni hanno risentito di infiltrazioni di aria umida e bassa pressione destinati ad abbandonarci da mercoledì.

La pressione in aumento, infatti, determina un miglioramento sensibile delle condizioni meteo che vedranno le temperature in rialzo. Anche i venti e i mari si attenueranno cessando il loro carattere di burrasca per diventare, rispettivamente, deboli, mossi e poco mossi. Più calmi i mari del litorale orientale e meridionale, più mossi quelli del litorale tirrenico, comprese Eolie ed Egadi.

Nel dettaglio, cieli sereni e poco nuvolosi sul litorale occidentale e meridionale. Nuvolosità lievemente più concentrata sul versante nord-orientale e sud-orientale, ma esclusi fenomeni piovosi.

Temperature, come detto, in lieve aumento ovunque ma soltanto relativamente alle massime. Scendono invece le minime. La massima più alta si registrerà nel pomeriggio a Siracusa con 19°C, sul podio della minima più bassa invece Enna con 0°C nelle fasce notturne. Le massime saranno comprese tra i 14° e i 19°, in linea con l’andamento stagionale. Un accenno di primavera che durerà per tutta la settimana e che vedrà il meteo stabilizzarsi verso una fase mite. Si tratta di una tregua o ci stiamo lasciando l’inverno alle spalle?

