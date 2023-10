Temperature in calo

Piogge, temperature in discesa (ma con temperature massime sempre ben al di sopra delle medie del periodo) ed allerta gialla. Queste le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di sabato 21 ottobre.

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, tuttavia, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di un graduale rasserenamento. È quindi previsto un miglioramento già in serata.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Allerta gialla in sette province e condizioni meteo avverse

Sono sette le province interessate dall’allerta gialla. Si tratta di Palermo, Catania, Messina, Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed Enna mentre le precipitazioni sono previste anche nel Ragusano e Siracusano, uniche due aree in cui l’allerta gialla non è stata indicata. Lo indica la protezione civile regionale con la nota 23293 sul rischio meteo-idrogeologico ed idraulico. Si legge anche che sono presenti condizioni meteo avverse.

La nota, infatti, sottolinea: “Il persistere di venti forti meridionali con raffiche di burrasca o burrasca forte; dalle prime ore di domani, 21 ottobre 2023, per le successive 18-24h, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, specie settori settentrionali. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Temperature in calo

Scendono le temperature ma rimangono sempre elevate rispetto alla media del periodo. Massime comprese tra i 21 ed i 29 gradi. Previsti 26 gradi ad Agrigento, 25 a Caltanissetta, 29 a Catania, 21 ad Enna, 25 a Messina, 27 a Palermo, 25 a Ragusa, 29 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Diffusa instabilità su tutte le regioni, con temporali anche intensi soprattutto sui settori alpini e prealpini, schiarite in Liguria.

Centro: Ciclone Medusa in azione: temporali e piogge su Toscana, Umbria, Lazio; più asciutto altrove. Venti moderati da sud e ovest.

Sud: Il ciclone Medusa fa sentire la sua influenza su Sardegna e regioni peninsulari, con fenomeni localmente di forte intensità.

Domenica 22 ottobre, torna il sereno

Torna il sereno per domenica 22 ottobre. Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord: In questa giornata oltre alle nebbie mattutine in pianura, il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni.

Centro: La giornata trascorrerà con un tempo in gran parte soleggiato, ma con cielo irregolarmente nuvoloso dappertutto. Temperature stabili.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo poco o parzialmente nuvoloso dappertutto. Temperature massime in leggera diminuzione.

Lunedì 23 ottobre

Nord: Fatta eccezione per qualche nebbia sulle pianure, la giornata risulterà soleggiata su tutti i settori, ma entro sera peggiora in Liguria.

Centro: La giornata trascorrerà all’insegna di un tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Valori massimi fino a 25 gradi.

Sud: Pressione in aumento. La giornata risulterà ampiamente stabile e soleggiata, con temperature massime prossime ai 30 gradi sulla Sicilia.