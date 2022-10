Per mercoledì 5 ottobre, risalgono le temperature

Sono attese le piogge in Sicilia centro-orientale per la giornata di martedì 5 ottobre. Rovesci localmente anche a sfondo temporalesco. Venti deboli occidentali. Ionio molto mosso; Basso Tirreno da mosso a poco mosso.

Le temperature scendono lievemente

Scendo le temperature massime in Sicilia. Valori saranno compresi tra i 19 ed i 27 gradi. Previsti 25 gradi ad Agrigento, 23 a Caltanissetta, 25 a Catania, 19 ad Enna, 24 a Messina, 26 a Palermo, 23 a Ragusa, 25 a Siracusa, 27 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo praticamente sereno o poco nuvoloso. Clima molto mite.

Centro: Anche per questa giornata il sole sarà prevalente e il clima molto mite con temperature massime fino a 26°C su Sardegna, Toscana e Lazio.

Resto del Sud: Dominio dell’anticiclone per cui la giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento con cielo sereno.

Cielo sereno o poco nuvoloso in Campania e Calabria. Qualche nube in più in Sicilia, specie sui settori centro-occidentali, dove sono attesi locali rovesci. Temperature in lieve ulteriore aumento su tutto il settore. Venti deboli settentrionali in rotazione a occidentali. Ionio da molto mosso a mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su Piemonte, rilievi lombardi e sul Triveneto, altrove le nubi saranno meno presenti.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno dappertutto. Fino a 26°C di giorno.

Resto del Sud: Prosegue la fase di bel tempo sulle nostre regioni.

Giovedì 6 ottobre

Nord: La nuvolosità sarà ben presente su molte zone, ma non produrrà precipitazioni. Temperature massime in diminuzione, ma pur sempre miti.

Centro: Domina l’alta pressione sulle regioni centrali per cui anche questa giornata trascorrerà con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Sud: La presenza dell’anticiclone garantirà una giornata in prevalenza soleggiata. Più nubi saranno presenti solo sulla bassa Sicilia.