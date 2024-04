E per martedì 16 aprile infiltrazioni umide e possibili piogge

Temperature in lieve discesa e peggioramento in arrivo in Sicilia. Queste in sintesi le previsioni meteo nell’isola per lunedì 15 aprile con possibili lievi pioggerelle nelle ore pomeridiane e serali.

Pressioni medio-alte interessano la regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato anche se poi dovrebbero arrivare nubi.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale meridionale e zone interne nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata.

Venti deboli orientali in attenuazione. Basso Tirreno poco mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Temperature

In lieve flessione le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 22 ed i 27 gradi e quindi comunque su valori assolutamente primaverili o quasi estivi.

Previsti 27 gradi ad Agrigento, 25 a Caltanissetta, 25 a Catania, 22 ad Enna, 25 a Messina, 23 a Palermo, 24 a Ragusa, 24 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Sulle nostre regioni la pressione è in diminuzione pertanto in questa giornata si noterà una maggior presenza delle nubi mentre sui confini alpini il tempo tenderà a peggiorare debolmente, soprattutto su quelli orientali. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, mentre le temperature sono previste in diminuzione anche di 5-6 gradi. Mari generalmente poco mossi.

Centro e Sardegna. Nonostante la pressione sia in diminuzione in questa giornata il tempo sarà ancora stabile, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali. Le temperature sono previste in diminuzione su molte regioni. I mari continueranno ad essere generalmente poco mossi o calmi.

Sud e Sicilia. La pressione è in diminuzione sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da una nuvolosità via via più presente un po’ ovunque, ma soprattutto in Sicilia dove il cielo tenderà a coprirsi entro sera e dove in nottata arriveranno le piogge. Le temperature sono previste in contenuta diminuzione, i venti soffieranno dai quadranti meridionali, i mari risulteranno poco mossi.

Martedì 16 aprile

Infiltrazioni umide raggiungono la Sicilia determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; sulle zone interne nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord. Al mattino primi rovesci sul Nordest, specie sui rilievi del Friuli; al Nordovest invece il tempo continuerà a mantenersi stabile e soleggiato. Ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali. Con il passare delle ore lo scenario meteo peggiorerà ancora al Nordest dove sono attesi acquazzoni e temporali anche di forte intensità, con il rischio di locali grandinate. Altrove, soleggiato.

Centro e Sardegna. Pressione in lieve calo. La giornata si aprirà con una mattinata all’insegna di un tempo spesso stabile e soleggiato un po’ ovunque, poi nel corso del pomeriggio saranno possibili delle piogge anche di moderata intensità sull’Umbria. Altrove, bel tempo prevalente, anche se in un contesto spesso ventoso. Mari molto mossi, localmente agitati. Venti sostenuti di Maestrale sulla Sardegna.

Sud e Sicilia. Pressione che tende a diminuire. Fin dalle prime luci del giorno avremo delle piogge a carattere sparso specie su Calabria e settori ionici della Sicilia; altrove, più asciutto. Con il passare delle ore le piogge insisteranno ancora sulle medesime zone, estendendosi poi anche a Campania e Puglia, sospinte da forti venti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi.