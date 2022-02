Per domenica 13 febbraio, possibili piogge

Nel corso del fine settimana la struttura alto-pressoria tenderà a decentrarsi verso est. In Sicilia, tuttavia, non si osserveranno grandi differenze: solo un graduale, lieve, calo termico dei valori massimi e un aumento della nuvolosità durante la giornata di sabato 12 febbraio senza, tuttavia, fenomeni degni di nota. Maggiori schiarite giungeranno domenica 13 febbraio.

La ventilazione si presenterà debole a regime di brezza: mari generalmente calmi. Un possibile cambiamento potrebbe subentrare tra martedì a mercoledì prossimo, quando una perturbazione atlantica tenderà un’incursione sul Mediterraneo occidentale, innescando a seguire la probabile nascita di un vortice afro-mediterraneo in prossimità del Canale di Sicilia.

Temperature in lieve diminuzione

Non ci sono grosse variazioni nei valori massimi. Le temperature massime, tuttavia, tendono a scendere leggermente. Previsti tra gli 11 ed i 15 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 14 gradi a Caltanissetta, 15 a Catania, 11 ad Enna, 14 a Messina, 15 a Palermo, 13 a Ragusa, 15 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo via via soleggiato al Nordest e in Lombardia, incerto in Piemonte con precipitazioni a ridosso dei rilievi, nevose anche a quote collinari.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o coperto sui versanti adriatici con precipitazioni su Abruzzo e Molise, nubi irregolari in Sardegna, cielo sereno altrove.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo prevalentemente coperto o molto nuvoloso. Nel corso del pomeriggio giungeranno alcune precipitazioni sulla Calabria ionica e sul potentino.

Per domenica 13 febbraio, possibili piogge

Nuvolosità diffusa su tutto il settore già dal mattino con occasionali pioviggini in prossimità dei comprensori montuosi. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno o poco nuvoloso sul Triveneto e in Lombardia, irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature massime tra 5 e 10 gradi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso molto nuvoloso su gran parte delle regioni, meno sul Lazio. Non sono attese precipitazioni. Locali foschie sulla Sardegna interna.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o localmente anche coperto. Non sono da escludere alcuni piovaschi sui settori ionici pugliesi e calabresi, ma di debole intensità.