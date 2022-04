Per venerdì 15 aprile, possibili piogge sul versante sudorientale

Giornata stabile in Sicilia per giovedì 14 aprile ma non del tutto soleggiata per il passaggio di nubi alte e stratiforme. Non sono previsti, tuttavia, effetti degni di nota. Venti tesi dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Ionio mosso; Basso Tirreno da mosso a molto mosso.

Temperature stabili

Stabili le temperature ed in alcuni casi in lieve aumento. Sia nei valori massimi che nelle minime. Massime dai 12 ai 24 gradi. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 17 a Catania, 12 ad Enna, 19 a Messina, 21 a Palermo, 16 a Ragusa, 18 a Siracusa, 24 a Trapani

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà al mattino coperto al Nordest e poco nuvoloso altrove, poi poco nuvoloso ovunque. Venti variabili.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà via via molto nuvoloso e poi coperto solo in Sardegna. Temperature massime tra 17 e 24 gradi.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, ma il cielo si presenterà via via molto nuvoloso e poi coperto a partire dalla Sicilia verso il resto delle regioni.

Per venerdì 15 aprile, possibili piogge sul versante sudorientale

Pe la giornata di venerdì 15 aprile, nuvoloso per nubi alte tra Campania, Calabria e Sicilia dove non mancheranno spazi soleggiati, soprattutto durante le ore centrali della giornata. Rischio di prime precipitazioni entro fine giornata su Sicilia sudorientale. Venti tesi dai quadranti sud-orientali. Ionio mosso; Basso Tirreno da mosso a poco mosso. Temperature stabili.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o con più nubi solo sui rilievi del Triveneto.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso su tutte le regioni, localmente anche coperto. Temperature miti.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso, nubi irregolari in Campania e cielo poco nuvoloso altrove.