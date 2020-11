Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Temperature in generale stabili, con estremi di 15°C e punte di 21°C. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3200 metri. Basso Tirreno e Canale poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Al Nord nebbie e nubi basse in Val Padana in parziale sollevamento dal pomeriggio; sereno o al più velato altrove. Temperature generalmente stabili, massime tra 14 e 18. Al Centro prevalenza di bel tempo con ampi spazi soleggiati, salvo locali banchi di nebbia o nubi basse nelle valli interne e lungo le coste marchigiane. Temperature stabili, massime tra 17 e 22. Al Sud qualche addensamento tra Sicilia e Calabria tirrenica nonché sul Salento; meglio sui restanti settori. Temperature stabili, massime tra 18 e 22.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì – Al Nord banchi di nebbia e nubi basse in Liguria e pianura Padana, più estesi e insistenti lungo il Po; ampio soleggiamento sulle Alpi. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 18. Al Centro nubi in graduale aumento da Ovest ma ancora asciutto; banchi di nebbia o foschia su valli e pianure interne nottetempo e al primo mattino. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 22. Al Sud ampi spazi soleggiati ma con nubi in aumento su basso versante tirrenico e Sud Sicilia. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 22.

Giovedì – Al Nord ampi spazi soleggiati sulle Alpi, ancora molte nubi altrove con prime locali piogge al Nordovest; rovesci la sera in Liguria. Temperature in flessione, massime tra 12 e 15. Al Centro ampi spazi soleggiati in Sardegna, nuvoloso altrove con locali piogge su Tirreniche, Marche e Ovest Abruzzo. Temperature in diminuzione, massime tra 15 e 20. Al Sud irregolarmente nuvoloso sul basso Tirreno con prime piogge in Campania; soleggiato altrove ma con nubi in aumento. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 22.