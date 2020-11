Temperature mite e annuvolamenti irregolari su Calabria e Sicilia orientale per la giornata di domani. Sono le previsioni di 3bmeteo per la giornata di domenica. Una giornata festiva dal sapore primaverile più che autunnale ma comunque a tratti coperta. Andrà meglio altrove salvo locali nubi basse la notte in Puglia. Temperature stabili, massime tra 17 e 22.

Per il restod el Paese al Nord prosegue la fase di tempo assolato, salvo nebbie anche spesse in Val Padana e lungo il Po; più nubi previste su Liguria e Ovest Alpi. Temperature in lieve calo, massime tra 15 e 18. Al Centro prevalenza di bel tempo con ampi spazi soleggiati, salvo locali annuvolamenti in Toscana ma a carattere innocuo. Temperature stabili, massime tra 16 e 21.

Per la prossima settimana,. invece, situazione mediamente stabile.

LUNEDI’ 9 NOVEMBRE Al Nord prosegue la fase anticiclonica con tempo stabile, ma con nebbie a tratti persistenti anche di giorno in Val Padana e lungo il Po. Temperature in lieve rialzo, massime tra 16 e 18. Al Centro prevalenza di bel tempo con ampi spazi soleggiati, salvo banchi di nebbia nelle valli interne e nubi sparse in Appennino. Temperature stabili, massime tra 17 e 22. Al Sud nubi in transito sulle aree del basso Tirreno e sul sud della Puglia; meglio altrove con ampio soleggiamento. Temperature stabili, massime tra 17 e 22.

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE Al Nord velature in transito ma con nebbie anche spesse in Val Padana e lungo il Po, in parziale sollevamento pomeridiano. Temperature generalmente stabili, massime tra 16 e 18. Al Centro prevalenza di bel tempo con ampi spazi soleggiati, possibili però banchi di nebbia o nubi basse nelle valli interne e sulle coste marchigiane. Temperature stabili, massime tra 17 e 22. Al Sud qualche nube in più possibile tra Sicilia e Calabria; meglio altrove con ampi spazi assolati. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21.