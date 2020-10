Le previsioni in Sicilia

Sole e nuvole per questo avvio di weekend in Sicilia. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

Schiarisce in serata. Temperature in generale stabili, con estremi di 16°C e punte di 22°C. Venti deboli occidentali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 3000 metri. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Al Nord tempo generalmente soleggiato, qualche addensamento sul Triveneto con occasionali piovaschi sulle Prealpi orientali. Temperature in aumento, massime tra 15 e 18; freddo al mattino. Al Centro variabilità a tratti instabile con qualche fenomeno di breve durata tra Toscana, dorsale appenninica e Sardegna. Temperature stabili, massime tra 14 e 19. Al Sud nuvolosità irregolare con piogge e qualche rovescio sui settori tirrenici, nonché tra Lucania e Puglia. Temperature invariate, massime comprese tra 18 e 22.

Le previsioni per i prossimi giorni.

Domenica – Al Nord alta pressione in graduale rinforzo; tempo bello e soleggiato con qualche addensamento al mattino sulla Valpadana. Temperature stabili, massime comprese tra 15 e 18. Al Centro nuvolosità variabile con occasione per qualche acquazzone pomeridiano su Appennino e localmente est Sardegna. Temperature in aumento, massime tra 16 e 20. Al Sud nubi irregolari con possibilità per qualche pioggia o rovescio tra Calabria, Puglia e Basilicata. Tempo asciutto altrove. Temperature stabili, massime comprese tra 18 e 22.

Lunedì – Al Nord alta pressione con prevalenza di bel tempo, salvo un po’ di nubi medio-basse tra Liguria e pianura piemontese. Temperature invariate, massime comprese tra 15 e 18. Al Centro condizioni stabili e soleggiate, con qualche foschia o nube bassa nottetempo nelle valli appenniniche. Temperature stabili o in locale rialzo, massime comprese tra 16 e 21. Al Sud generali condizioni di bel tempo con locale variabilità durante il giorno, specie sui settori interni. Temperature stazionarie, massime comprese tra 18 e 22.