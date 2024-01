Massime comprese tra i 15 ed i 20 gradi

Tempo stabile ed assolato in Sicilia grazie all’alta pressione. Queste le previsioni meteo per la giornata di giovedì 25 gennaio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi seppur con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

Venti deboli meridionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature in aumento

Massime in aumento nell’isola con temperature comprese tra i 15 ed i 20 gradi.

Previsti 17 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 20 a Catania, 15 ad Enna, 18 a Messina, 17 a Palermo, 15 a Ragusa, 20 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Alta pressione sulle nostre regioni, ma sulle Alpi soffieranno venti forti da nord con raffiche fino a 90 km/h. A causa di questi venti su Piemonte e Lombardia ci sarà il favonio che renderà il cielo sereno e provocherà un aumento termico. Sulla Liguria e al Nordest invece ci saranno molte nubi, anche compatte e locali banchi di nebbia. Temperature in ulteriore aumento, specie al Nordovest.

Centro e Sicilia. Regime anticiclonico sulle nostre regioni e soffiano venti deboli di Maestrale. La giornata sarà caratterizzata da un tempo stabile, ma se sulle regioni adriatiche il sole sarà prevalente splendendo in un cielo sereno, così come in Sardegna, su quelle tirreniche la nuvolosità sarà più presente, anche compatta. Così sarà anche in Umbria. Temperature in ulteriore lieve aumento.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano diventa sempre più forte sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà più nuvoloso o anche coperto su coste tirreniche peninsulari e immediato entroterra delle stesse, sarà più sereno sul resto delle regioni. I venti soffieranno di Maestrale. Temperature in ulteriore aumento.

Venerdì 26 gennaio

Ancora un campo di alte pressioni interessa la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord. L’alta pressione comanda il tempo sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo stabile, non pioverà, ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o coperto per nubi basse o nebbie talvolta persistenti. Maggiori schiarite si avranno sui settori alpini. Le temperature sono previste in contenuta diminuzione di giorno.

Centro e Sardegna. L’anticiclone africano domina incontrastato sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata dalla possibilità di nebbie mattutine su Toscana, Umbria e alto Lazio, possibile persistenza anche nel pomeriggio. Il cielo si presenterà più coperto lungo le coste e più soleggiato sul resto dei settori, così come in Sardegna. Temperature massime in diminuzione.

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni domina l’alta pressione sub-tropicale per cui, a parte le nubi basse mattutine presenti su coste campane e zone vicine (possibili anche su quelle del palermitano e messinese) per il resto il cielo si presenterà prevalentemente sereno. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente di giorno. I venti soffieranno da direzioni diverse.