Temperature in lieve discesa

Breccia umida in Sicilia per la giornata di sabato 27 gennaio con molte nubi e possibilità di cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

Sul litorale tirrenico nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. Molto nuvoloso in serata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sull’Appennino cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio; sulle zone interne cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. Dalla sera nuovo e rapido aumento della nuvolosità.

Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Scendono leggermente le temperature. Massime previste tra i 13 ed i 18 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 18 a Catania, 13 ad Enna, 17 a Messina, 14 a Palermo, 15 a Ragusa, 17 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Con la presenza dell’anticiclone africano Zeus l’atmosfera continua a rimanere stabile sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta dalla possibile presenza di nubi basse o nebbie sulle zone pianeggianti e un tempo più soleggiato in montagna e comunque dove non ci sarà la nebbia. Temperature che non subiranno grosse variazioni, sopra la media del periodo.

Centro e Sardegna. Le nostre regioni sono protette dal potente anticiclone subtropicale Zeus. La giornata trascorrerà con la presenza, soprattutto al mattino, di nubi basse marittime lungo le coste e zone vicine. Sul resto dei settori ci sarà il sole, un sole che splenderà nel pomeriggio dappertutto. Le temperature non subiranno variazioni apprezzabili, i venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali.

Sud e Sicilia. Dominio incontrastato dell’anticiclone africano Zeus e così questa giornata sarà contraddistinta da condizioni stabili dell’atmosfera pertanto al mattino avremo la possibilità di nubi basse marittime lungo gran parte delle coste, sarà più soleggiato nelle zone interne. Pomeriggio con cielo poco nuvoloso. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Temperature stazionarie

Domenica 28 gennaio l’alta pressione torna protagonista

Torna l’alta pressione in Sicilia. Per la giornata di domenica 28 gennaio si prevede tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord. Con l’anticiclone africano Zeus l’atmosfera è stabile sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto la possibilità di nebbie o nubi basse anche diffuse e localmente persistenti sulle zone pianeggianti. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni. I venti soffieranno debolmente.

Centro e Sardegna. L’anticiclone subtropicale Zeus comanda il tempo sulle nostre regioni e così questa giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso salvo temporanei annuvolamenti, anche intensi, lungo le coste. Temperature che non subiranno sostanziali variazioni.

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni domina incontrastato l’anticiclone africano Zeus pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà in gran parte sereno, soltanto sui rilievi la nuvolosità sarà maggiore mentre lungo le coste potrà, temporaneamente, essere più compatta, specie al mattino. Temperature in diminuzione. Venti da nordest, forti.