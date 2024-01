Per venerdì 26 gennaio, previste nubi ma senza piogge

Alta pressione, temperature stabili, nubi ma prevalenza di sole con l’arrivo dell’anticiclone Zeus. Queste le previsioni meteo per la giornata di venerdì 26 gennaio in Sicilia.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi ma con banchi di nebbia in formazione dalla sera; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi seppur con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale molto mosso.

Temperature stabili

Rimangono stazionarie le temperature nell’isola con valori massimi che vanno dai 14 ai 19 gradi. In alcune città temperature gradevoli. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 18 a Catania, 14 ad Enna, 17 a Messina, 15 a Palermo, 15 a Ragusa, 19 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. L’alta pressione africana Zeus comanda il tempo sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo stabile, non pioverà, ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o coperto per nubi basse o nebbie talvolta persistenti. Maggiori schiarite si avranno sui settori alpini. Le temperature sono previste in contenuta diminuzione di giorno.

Centro e Sardegna. L’anticiclone africano Zeus domina incontrastato sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata dalla possibilità di nebbie mattutine su Toscana, Umbria e alto Lazio, possibili persistenza anche nel pomeriggio. Il cielo si presenterà più coperto lungo le coste e più soleggiato sul resto dei settori, così come in Sardegna. Temperature massime in diminuzione.

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni domina l’alta pressione sub-tropicale Zeus per cui, a parte le nubi basse mattutine presenti su coste campane e zone vicine (possibili anche su quelle del palermitano e messinese) per il resto il cielo si presenterà prevalentemente sereno. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente di giorno. I venti soffieranno da direzioni diverse.

Infiltrazioni umide raggiungono la Sicilia determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

Sul litorale tirrenico giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali. Basso Tirreno da mosso a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. Con la presenza dell’anticiclone africano Zeus l’atmosfera continua a rimanere stabile sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta dalla possibile presenza di nubi basse o nebbie sulle zone pianeggianti e un tempo più soleggiato in montagna e comunque dove non ci sarà la nebbia. Temperature che non subiranno grosse variazioni, sopra la media del periodo.

Centro e Sardegna. ALe nostre regioni sono protette dal potente anticiclone subtropicale Zeus. La giornata trascorrerà con la presenza, soprattutto al mattino, di nubi basse marittime lungo le coste e zone vicine. Sul resto dei settori ci sarà il sole, un sole che splenderà nel pomeriggio dappertutto. Le temperature non subiranno variazioni apprezzabili, i venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali.

Sud e Sicilia. Dominio incontrastato dell’anticiclone africano Zeus e così questa giornata sarà contraddistinta da condizioni stabili dell’atmosfera pertanto al mattino avremo la possibilità di nubi basse marittime lungo gran parte delle coste, sarà più soleggiato nelle zone interne. Pomeriggio con cielo poco nuvoloso. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Temperature stazionarie.