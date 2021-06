LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Caldo in aumento in Sicilia con temperature che in alcune zone dell’isola sfioreranno i 40 gradi per la giornata del 20 giugno.

La protezione civile segnala “minime in locale sensibile aumento; massime in aumento, localmente sensibile; valori massimi elevati su tutte le aree interne e pianeggianti, fino a localmente molto elevati”.

Questo si traduce con minime che oscilleranno tra i 21 ed i 24 gradi mentre le massime supereranno ovunque ed abbondantemente i 30 gradi. Si sfioreranno i 40 gradi nel Nisseno, nel Siracusano e nel Ragusano. Valori oltre quelli di questo periodo di inizio estate. I venti saranno moderati o deboli ovunque, mari calmi in tutta l’isola.

Nel resto d’Italia

Al nord bel tempo su tutti i settori con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare temporali pomeridiani lungo i settori alpini, in estensione alle vicine zone di pianura del Nordovest.

Nelle regioni centrali la giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o con nubi sparse su Toscana, Lazio e Sardegna.

Nel resto del sud la giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Per lunedì 21 giugno

Al nord temporali sull’arco alpino, soprattutto quello valdostano e dell’alto Piemonte; sul resto dei settori invece avremo un tempo maggiormente soleggiato.

Al centro sono previste condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno o isolatamente poco nuvoloso su tutte le regioni. Da segnalare più nubi su bassa Sardegna, basso Lazio e Molise.

Al sud infine la giornata vedrà condizioni di bel tempo, ma il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni.