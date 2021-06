Domenica 27 giugno temperature lievemente inferiori ma niente tregua dall'afa

Ancora caldo implacabile in Sicilia con giornate da bollino rosso a Palermo e Catania

Per il 26 giugno si sfioreranno i 40 gradi nel Ragusano

Domenica 27 giugno temperature massime lievemente inferiori ma niente tregua dall’afa

Non si attenua la morsa del calore in Sicilia. Neppure per le giornate del 26 e del 27 giugno. Sono previste, infatti, temperature che sfioreranno o supereranno in alcuni centri anche i 40 gradi. Un inizio di estate davvero torrido per l’isola che da qualche giorno è stratta da una morsa senza tregua con un weekend all’insegna delle ondate di calore.

La giornata sarà caratterizzata da un cielo soleggiato e con prevalenza di sereno quasi ovunque, salvo nubi sparse attese a Caltanissetta, Trapani, Enna e Palermo. Le temperature massime, dunque, fioreranno i 40 gradi nel Ragusano, 39 nel Nisseno e 38 nell’Agrigentino. Venti moderati ovunque, a Palermo sono segnalati calmi. Mari da calmo a quasi calmo.

Nel nord Italia la giornata sarà contraddistinta da una mattinata prevalentemente soleggiata, poi, nel pomeriggio, le nubi aumenteranno decise sui confini alpini, anche con isolati temporali. Al centro si registrano generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno, praticamente su tutte le regioni. Temperature massime in calo e non superiori ai 32 gradi. Nel resto del sud è previsto bel tempo.

Permane il bollino rosso a Palermo e Catania

Per Palermo e Catania il bollettino della protezione civile regionale indica un rischio di livello rosso con temperature massime percepite fino a 36 gradi, mentre per Messina (con livello arancione per il 27 giugno) si aspetta una temperatura massima percepita fino a 38 gradi. Il livello di rischio non è legato alla temperatura assoluta, ma alla durata dell’ondata di calore per più giornate. I bollini rossi nel capoluogo siciliano ed in quello etneo sono dovuti anche al persistere di queste condizioni.

Per domenica 27 giugno

Domenica 27 giugno, invece, sono previste temperature in leggera discesa ma a questo non corrisponde ad una tregua. Punte di 38 gradi nel Trapanese mentre in provincia di Caltanissetta sono previsti 37 gradi ed in altre province dell’isola si supereranno comunque i 35 gradi. Mari calmo e quasi calmo. Venti tra moderato e debole.

Nelle regioni settentrionali la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. In quelle centrali la trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno, praticamente su tutte le regioni. Clima più caldo. Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con il bel tempo. Clima un po’ meno caldo rispetto ai giorni precedenti.