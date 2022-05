Splende in sole sulla Sicilia e su tutto il meridione d’Italia e le temperature sono pienamente estive e lo resteranno per tutta la settimana e forse anche oltre. Sono le previsioni del sito ilMeteo.it che parla dio permanenza dell’anticiclone che spinge aria calda di origine africana verso il territorio italiano. Nonostante l’iniezione di caldo arrivi da Sud le temperature cresceranno di più nel nord del paese ma sono comunque previste massime da 29 gradi sulla Sicilia e da 30 nelle zone interne. Il sole non avrà difficoltà a splendere da oggi e fino a tutta la giornata di domenica concedendo il primo week-end veramente estivo della stagione. Queste, nel dettaglio, le previsioni per i prossimi giorni fino a domenica

VENERDI’ 20 MAGGIO

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno.

Centro: Ampio soleggiamento e cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime tra 23 e 29 gradi, valori notturni stabili.

Sud: Bel tempo, il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o tutt’al più velato. Clima estivo.

SABATO 21 MAGGIO

Nord: Mattinata ampiamente soleggiata, nel pomeriggio potrebbero verificarsi veloci piogge lungo i confini alpini del Triveneto. Clima caldo.

Centro: Bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni.

Sud: Condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. La nuvolosità sarà davvero scarsa.

DOMENICA 22 MAGGIO

Nord: Generali condizioni di bel temo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature calde con punte massime fino a 33°C in pianura.

Centro: Condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. La nuvolosità sarà davvero scarsa.

Sud: Bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni.