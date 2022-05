Sole e caldo la faranno da padroni nella prima parte della settimana appena inizia in Sicilia. le condizioni generali di bel tempo sono destinate a durare in questi giorni. Isolati rovesci inizieranno solo da mercoledì e solo sui rilievi calabresi. Poi i venti determineranno la direzione che la perturbazione prenderà. Queste le previsioni del tempo del sito IlMeteo.it diffuse per i primi giorni della settimana

LUNEDI’ 16 MAGGIO

Nord: La giornata sarà contraddistinta da una mattinata ampiamente soleggiata, nel pomeriggio potrebbero verificarsi isolati temporali su Alpi del Triveneto e poi pianura veneta.

Centro: Ampio soleggiamento nelle ore del mattino, mentre nel pomeriggio potrà scoppiare qualche temporale sui rilievi abruzzesi. Temperature massime comprese tra 24 e 29 gradi.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco nuvoloso salvo più nubi sugli Appennini, anche con piovaschi sul potentino.

MARTEDI’ 17 MAGGIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da più nubi e locali precipitazioni sui rilievi del Triveneto, sole prevalente e cielo sereno sul resto delle regioni. Temperature massime tra 20 e 31°C.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime tra 25 e 29°C.

Sud: La giornata trascorrerà con una mattinata prevalentemente soleggiata, nel pomeriggio invece scoppieranno numerosi temporali sugli Appennini, anche con grandine. Clima estivo.

MERCOLEDI’ 18 MAGGIO

Nord: La giornata sarà contraddistinta da una mattinata ampiamente soleggiata, nel pomeriggio potrebbero verificarsi temporali anche forti su tutto l’arco alpino. Temperature stabili.

Centro: Ampio soleggiamento nelle ore del mattino, mentre nel pomeriggio potrà scoppiare qualche temporale sui rilievi abruzzesi. Temperature massime comprese tra 24 e 31 gradi.

Sud: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno; temporali sui rilievi calabresi.