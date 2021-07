Il 7 luglio bollino arancione a Palermo, rischio incendi medio

Per il 6 luglio bollino giallo a Palermo (35 gradi percepiti) e rischio incendi arancione

Il 7 luglio sarà bollino arancione nel capoluogo (36 gradi percepiti) e giallo a Messina

Rimane arancione l’allerta incendi in tutta l’isola

Caldo, sole e temperature elevate. Così il Meteo in Sicilia nei prossimi giorni. Il 6 ed il 7 luglio saranno due tipiche giornate estive nella nostra isola.

Per il 6 luglio è prevista una giornata con temperature superiori ai 35 gradi in diverse province.

A Palermo è previso bollino giallo per le ondate di calore visto che la protezione civile regionale ha comunicato nel suo ultimo bollettino (il 134) 35 gradi di temperatura massima percepita.

Ci saranno temperature massime più alte come nel Nisseno, 36 gradi. Trentacinque nell’Ennese mentre in altre città si avranno 34 come nel Ragusano, nel Siracusano, e nel Trapanese.

Sole ovunque, venti deboli e moderati. Mari quasi calmo e poco mosso ovunque.

Allerta arancione per gli incendi

Pericolosità media e preallerta arancione per quanto riguarda i rischi di incendi in tutte e nove le province dell’isola.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temporali sulle Alpi occidentali. Al centro la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Nel resto del sud la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Per mercoledì 7 luglio bollino arancione a Palermo

Anche per il 7 luglio è previsto sole in tutta l’isola. Nuvole sostanzialmente assenti. Vendi deboli o al massimo moderati, mari calmi e quasi calmi ovunque. Ma cresce l’allerta per le ondate di calore anomale nel capoluogo. Sarà una giornata da bollino arancione nel capoluogo siciliano con 36 gradi percepiti.

A Messina, invece, l’allerta salirà a livello 1 (gialla) con 35 gradi percepiti. Temperature non distanti nelle altre località della regione.

Nel nord Italia, la giornata trascorrerà con il bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Da segnalare alcuni temporali, anche forti, in Val d’Aosta e su biellese e Val d’Ossola. Al centro la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo sereno sulle regioni peninsulari e un po’ più nuvoloso sulla Sardegna.

Nel resto del sud la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento, infatti il cielo si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Temperature massime comprese tra 33 e 36 gradi.