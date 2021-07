Una giornata di tregua per il gran caldo ma comunque con temperature elevate fra i 32 e i 35 gradi. Si presenta così la giornata di lunedì che sarà seguita, comunque, da una nuova ondata di caldo a partire da martedì.

Pressione in aumento

Al primo mattino residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia orientale, sole prevalente altrove salvo temporanei annuvolamenti in Liguria (cielo anche coperto) e sugli Appennini meridionali, ma senza precipitazioni associate. I venti, deboli, soffieranno da direzioni variabili. I mari risulteranno poco mossi o anche calmi a ridosso delle coste.

In Sicilia prima parte della giornata di lunedì caratterizzata dal vento

Lunedì 5 luglio

Nord: La giornata sarà caratterizzata da ultimi rovesci sulla Venezia Giulia al primissimo mattino, poi il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo con più nubi sugli Appennini, per il resto sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime tra 28 e 32 gradi. Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 31 gradi.

Martedì 6 luglio

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temporali sulle Alpi occidentali. Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 33 gradi.

Mercoledì 7 luglio

Nord: La giornata trascorrerà con il bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Da segnalare alcuni temporali, anche forti, in Val d’Aosta e su biellese e Val d’Ossola. Centro: La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo sereno sulle regioni peninsulari e un po’ più nuvoloso sulla Sardegna. Sud: La giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento, infatti il cielo si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Temperature massime comprese tra 33 e 36 gradi.