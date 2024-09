Ecco le previsioni meteo di mercoledì 18 settembre. Pressioni medio-alte interessano la Regione determinando tempo stabile e perlopiù soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Rasserena in serata; su litorale ionico e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3500 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da molto mosso a mosso.

In Sicilia arriva l’autunno

Condizioni atmosferiche improntate all”instabilità si protrarranno con ogni probabilità nel corso della prossima settimana, a causa di una goccia fredda in quota, che traslerà in moto retrogrado dall’Europa danubiana al Mediterraneo occidentale, innesscando nuove piogge e rovesci, localmente anche a carattere temporalesco. Maggiormente interessate Campania e Calabria, oltre al versante tirrenico siciliano. Per tutti gli aggiornamenti consultate il sito e l’App di 3BMeteo.

Giovedì 19 settembre

La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con debole piogge in esaurimento però entro fine giornata. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; su litorale ionico e sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 3600 metri. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

