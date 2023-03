Per giovedì 9 marzo, tempo stabile

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Questo in sintesi il quadro meteo per la giornata di mercoledì 8 marzo.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale meridionale cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti serali fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature in aumento

Aumentano le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 12 ed i 21 gradi. In alcune località le temperature saranno miti.

Previsti 16 gradi ad Agrigento; 14 a Caltanissetta; 19 a Catania, 12 ad Enna, 17 a Messina, 21 a Palermo, 14 a Ragusa; 20 a Siracusa; 17 a Trapani.

Nord: Cielo molto nuvoloso e venti di Libeccio dappertutto. Sono attese alcune nevicate sui confini alpini mediamente sopra i 1400 metri.

Centro: Soffiano venti di Libeccio per cui in questa giornata ci saranno tantissime nubi sugli Appennini, sull’alta Toscana e sulle Marche.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso, atteso un tempo più instabile e piovoso soltanto sulla Campania.

Per giovedì 9 marzo, tempo stabile

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati occidentali. Basso Tirreno molto mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Resto del Nord: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso e un clima a tratti mite. Qualche pioggia rara sui settori alpini.

Centro: Questa giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Clima molto mite dappertutto.

Resto del Sud: Il sole sarà prevalente in Sicilia e in Calabria, tante nubi invece altrove, anche con piovaschi sul Cilento. Clima primaverile.

Venerdì 10 marzo

Nord: La giornata risulterà in prevalenza stabile, ma con un cielo spesso molto nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite ovunque.

Centro: Una perturbazione veloce interessa i settori tirrenici e l’Umbria con qualche rovescio a sfondo anche temporalesco. Soleggiato altrove.

Sud: Rovesci e temporali su Campania, Calabria tirrenica e messinese, qualche pioggia sulla Puglia centrale, piovaschi e schiarite in Lucania.