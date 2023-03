Per mercoledì 8 marzo, giornata nuvolosa, poi migliora

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa in Sicilia. Nello specifico per martedì 7 marzo su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature in risalita

Salgono le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 10 ed i 18 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 17 a Catania, 10 ad Enna, 15 a Messina, 17 a Palermo, 13 a Ragusa, 18 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso, ma con scarse precipitazioni. Attese locali foschie o nebbie mattutine.

Centro: La pressione è modesta per cui la giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Precipitazioni rare.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, a parte qualche pioggia mattutina sulle coste meridionali tirreniche.

Per mercoledì 8 marzo, giornata nuvolosa, poi migliora

Mercoledì 8 marzo con correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa.

Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Cielo molto nuvoloso e venti di Libeccio dappertutto. Sono attese alcune nevicate sui confini alpini mediamente sopra i 1400 metri.

Centro: Soffiano venti di Libeccio per cui in questa giornata ci saranno tantissime nubi sugli Appennini, sull’alta Toscana e sulle Marche.

Resto del sud Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso, atteso un tempo più instabile e piovoso soltanto sulla Campania.

Giovedì 9 marzo

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso e un clima a tratti mite. Qualche pioggia rara sui settori alpini.

Centro: Questa giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Clima molto mite dappertutto.

Sud: Il sole sarà prevalente in Sicilia e in Calabria, tante nubi invece altrove, anche con piovaschi sul Cilento. Clima primaverile.