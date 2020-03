Le previsioni

Nonostante la fase anticiclonica stia disegnando un contesto di generale stabilità in Italia, la Sicilia continua ad essere attraversata da correnti umide a bassa quota che determinano ormai da diversi giorni addensamenti nuvolosi.

Anche la giornata di domani, venerdì 20 marzo, si caratterizzerà per un soleggiamento con parziale nuvolosità, senza variazioni rispetto all’andamento dell’ultimo periodo. Ma un nuovo afflusso di venti freddi provenienti da sud e attesi sin dalle prime ore di domenica, porterà ad un repentino peggioramento del meteo con possibili piogge in alcune aree dell’isola.

Nel dettaglio, domani avremo ancora una giornata mite seppur disturbata da nubi sparse. Al mattino cieli prevalentemente sereni sul tirreno – Eolie comprese – e sulla costa ionica, parzialmente nuvoloso altrove. Nel pomeriggio generale miglioramento e in prevalenza sereno in tutti i settori. In serata cieli in prevalenza sereni salvo addensamenti sulle aree interne dell’isola, in particolare nell’ennese e nel nisseno.

Temperature minime e massime stazionarie senza variazioni degne di nota. Nelle ore centrali, tra i 18°C e i 19°C le massime a Trapani, Palermo, che risulteranno le province più calde, 17°C ad Agrigento, Messina, Caltanissetta e Siracusa, 16°C a Catania, 15°C a Ragusa, 13°C ad Enna.

Venti moderati e a tratti tesi di Scirocco su Sicilia meridionale, Canale e Stretto di Messina, deboli di direzione variabile altrove. Quanto ai mari, quasi calmo o poco mosso il Tirreno; poco mosso lo Ionio, e mosso o molto mosso il Canale di Sicilia.