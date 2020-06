Le previsioni in Sicilia

Giornata nel segno del tempo stabile con lievi velature.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio sui rilievi appenninici; innocue velature in veloce transito in Sicilia, per una debole perturbazione che porterà qualche debole piogge in tarda nottata su Trapanese.

Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da mosso a molto mosso.