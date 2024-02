Massime fino a 23 gradi, a tratti primaverili

Alta pressione, sole e temperature in ulteriore aumento. Così le previsioni Meteo in Sicilia per la giornata di martedì 6 febbraio.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli occidentali in rotazione a orientali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale poco mosso.

Temperature in aumento

Nuovo aumento delle temperature nell’isola, sia nelle minime che nelle massime. Quest’ultimi dovrebbero attestarsi – secondo previsioni – tra i 17 ed i 23 gradi. Massime quindi a tratti primaverili. Previsti 20 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 23 a Catania, 18 ad Enna, 20 a Messina, 19 a Palermo, 19 a Ragusa, 23 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Flussi più umidi meridionali raggiungono le regioni settentrionali in questa giornata. Fin dal mattino avremo un cielo spesso coperto sulla Pianura Padana, qui con possibili nebbie fitte. Molte nubi anche sulla Liguria, dove potranno verificarsi delle locali deboli piogge. Sull’arco alpino, tutto sole; anche sulla costa adriatica il tempo risulterà molto grigio dal mattino e fino a sera.

Centro e Sardegna. Correnti più umide affluiscono verso le nostre regioni, il tempo è destinato a cambiare un po’, infatti in questa giornata il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o anche coperto, ma non sono attese precipitazioni degne di nota se non qualcuna in provincia di Massa Carrara. Tempo più soleggiato in Sardegna. I venti inizieranno a soffiare dai quadranti meridionali.

Sud e Sicilia. Un vasto campo di alta pressione, l’anticiclone Zeus, continua a proteggere gran parte delle regioni in questa giornata. Al mattino, da segnalare una maggiore nuvolosità lungo le coste di Campania e Calabria tirrenica, mentre altrove avremo un maggiore soleggiamento. Nel corso del pomeriggio, tutto sole e clima ancora decisamente mite per il periodo, specie per quanto riguarda i valori massimi.

Mercoledì 7 febbraio

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba per la giornata di mercoledì 7 febbraio. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali. Basso Tirreno mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Nord. La pressione non è più forte come i giorni scorsi pertanto la giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà spesso molto nuvoloso o coperto e localmente pure nebbioso, non solo in pianura ma anche su alcune vallate. E’ attesa anche della pioviggine intermittente, sia in pianura che in Liguria. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni. Venti deboli.

Centro e Sardegna. La pressione inizia a diminuire sulle nostre regioni per cui in questa giornata il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o anche coperto, ma non sono attese precipitazioni degne di nota, se non qualcuna debole, in serata, sulla Toscana settentrionale. Maggiori spazi soleggiati interesseranno la Sardegna. Le temperature massime tenderanno ad aumentare.

Sud e Sicilia. Alta pressione in lenta diminuzione sulle nostre regioni e così la giornata sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà molto nuvoloso o anche coperto nel corso del pomeriggio. Non sono attese precipitazioni degne di essere menzionate. Le temperature sono previste in ulteriore leggero aumento di giorno con picchi anche di 20°C. Venti deboli di Libeccio.