Il Meteo in Sicilia, ecco Caronte, temperature infernali e bollino rosso – LE PREVISIONI

16/07/2023

Cerbero lascia spazio a Caronte ed anche in Sicilia si registra un ulteriore aumento delle temperature che in alcune zone dell’isola superano i 40 gradi.

Afa e caldo da bollino rosso nelle tre città prese a campione: a Palermo, Catania e Messina è prevista una temperatura massima percepita di 38 gradi.

L’alta pressione dà tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientalii. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Bollino rosso a Palermo, Catania e Messina

Caldo da bollino rosso a Palermo, Catania e Messina. Lo si legge nell’avviso 144 della protezione civile regionale sul rischio incendi e ondate di calore.

Nelle tre città prese a campione viene indicata una temperatura massima percepita di 38 gradi.

Preallerta arancione invece in tutta l’isola per quanto riguarda il rischio incendio con pericolosità media ad Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna e Palermo, bassa nelle restanti città.

Temperature in aumento, oltre 40 gradi a Caltanissetta

Aumentano ancora di più le temperature nell’isola. Massime previste tra i 35 ed i 40 gradi. Si tratta sempre di valori massimi “netti” e non “perceptiti”. Previsti 36 gradi ad Agrigento; 40 a Caltanissetta, 35 a Catania, 36 ad Enna, 37 a Messina, 35 a Palermo, 37 a Ragusa, 36 a Sircausa, 39 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Arriva l’anticiclone africano Caronte pertanto questa giornata sarà tutta soleggiata, temperature diurne fino a 37°C in pianura.

Centro: Domenica, l’anticiclone africano Caronte invade le regioni pertanto oltre al sole cocente, le temperature massime potranno toccare i 38°C.

Sud: Domenica, arriva l’anticiclone Caronte e così se il sole sarà prevalente, le temperature massime sfioreranno i 37-38°C su molte città.

Per lunedì 17 luglio, ancora caldo afoso

Inizio di settimana afoso nell’isola. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.Nord: Anticiclone Caronte sulle nostre regioni. Giornata soleggiata salvo più nubi in Liguria. Temperature massime fino a 37 gradi.

Centro: L’anticiclone africano Caronte infuoca le regioni, quindi oltre al sole che sarà prevalente le temperature toccheranno i 41 gradi.

Sud: Clima rovente con l’anticiclone africano Caronte. Giornata a tutto sole e caldo intenso, le temperature massime toccheranno i 38-40 gradi.

Martedì 18 luglio

Nord: L’anticiclone Caronte surriscalda le regioni con temperature massime fino a 39 40 gradi in pianura. Il cielo sarà sereno dappertutto.

Centro: Con l’anticiclone Caronte sarà caldo record. Oltre al sole prevalente le temperature massime toccheranno i 43 gradi sul Lazio.

Sud: Clima rovente con l’anticiclone africano Caronte e così oltre al sole, le temperature toccheranno picchi di 38 gradi e 48 in Sardegna.