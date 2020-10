le previsioni nell'isola

Le previsioni del tempo in Sicilia nelle prossime ore.

Domenica sulla nostra isola ci sarà tempo stabile ed assolato ovunque a causa del campo di alte pressioni che abbraccia la Regione.

Tuttavia sulla costa tirrenica residui di nubi sparse si alterneranno a schiarite per l’intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti nel corso della serata.

Sul litorale ionico e sul versante meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la domenica mentre nelle zone interne, nuvolosità variabile con tendenza al miglioramento senza fenomeni di particolare rilievo caratterizzeranno la giornata.

Dunque soltanto sfiorata la Sicilia settentrionale dalla perturbazione d’origine atlantica che, nella giornata di sabato, ha investito le nostre regioni meridionali causando piogge diffuse, rovesci e locali temporali soprattutto in Campania.

Si è trattato di fenomeni in estensione soprattutto nella seconda parte del giorno, e che hanno interessato anche la Calabria tirrenica.

Domenica, dunque, modesta instabilità sul basso Tirreno, ma in graduale esaurimento; meglio altrove dove, un clima asciutto e ventoso, favorirà ampie zone caratterizzate da cieli sereni.

Resistono ampi spazi soleggiati sui rimanenti settori.

Temperature in generale stabili in Sicilia, con estremi di 18°C e punte di 23°C.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; zero termico nell’intorno di 3450 metri.

Poco mossi, nella mattinata, i mari che bagnano il litorale tirrenico e la costa meridionale, quasi calmo il versante ionico, mossi al largo e sulle isole.

Tendenza a leggero peggioramento delle condizioni nel corso del pomeriggio e in prima serata.

Nelle ore notturne invece è previsto un graduale miglioramento lungo tutta la costa dell’isola.

Questo week end lascerà spazio ad una nuova perturbazione prevista per le giornate di lunedì e soprattutto martedì, quando le regioni a sud dello stivale saranno raggiunte da nuove precipitazioni diffuse ed anche intense.

Nel resto della Penisola, si registreranno al Nord nubi e schiarite anche ampie, ma con tendenza a nuovo peggioramento in serata su parte del Nordovest; nebbie sulla Pianura Padana. Temperature stabili, massime tra 16 e 20 gradi. Al Centro residui fenomeni tra Marche, Umbria e Toscana; meglio altrove ma con nuove piogge in arrivo sull’alta Toscana in serata. Temperature stabili, massime tra 16 e 20 gradi. Al Sud tempo variabile con ancora locali piogge su Gargano, basso versante tirrenico e zone localmente interne pugliesi e calabresi. Temperature in flessione, massime tra 18 e 22 gradi.