Le previsioni in Sicilia

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature in generale stabili, con estremi di 17°C e punte di 26°C. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4450 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale mosso.

Al Nord perturbazione in transito nel corso della giornata con piogge e qualche rovescio in trasferimento dal Nordovest al Nordest entro la sera. Temperature in calo, specie a Ovest, massime tra 15 e 20. Al Centro peggiora sulla Toscana con piogge e rovesci in estensione nel corso del pomeriggio-sera altrove. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 23. Al Sud ancora una giornata in prevalenza soleggiata e molto mite su tutte le regioni, salvo velature in transito. Temperature in aumento, massime tra 21 e 24.

Previsioni per i prossimi giorni

Sabato – Al Nord residua instabilità sul Triveneto e sull’Emilia Romagna, graduale miglioramento invece al Nord Ovest con schiarite. Temperature stabili, massime tra 17 e 20. Al Centro tempo ancora instabile con piogge e temporali sparsi, specie su interne tirreniche e regioni adriatiche. Meglio la sera. Temperature in calo, massime tra 16 e 20. Al Sud nubi in aumento al mattino, dal pomeriggio piogge sparse su regioni tirreniche, Lucania e Puglia settentrionale. Temperature in calo, massime tra 18 e 22, superiori in Sicilia.

Domenica – Al Nord nubi e schiarite anche ampie, ma con tendenza a nuovo peggioramento in serata su parte del Nordovest; nebbie lungo il Po. Temperature stabili, massime tra 17 e 20. Al Centro residue piogge sulle regioni adriatiche in esaurimento; meglio altrove ma con nuovo piogge in arrivo sull’alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 16 e 20. Al Sud tempo variabile con ancora locali piogge su Gargano, basso versante tirrenico e localmente interne pugliesi e calabresi. Temperature in flessione, massime tra 18 e 22.